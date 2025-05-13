Live
  • Вт 13.05.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.54
  • EUR 46.16

Сброситься на саженцы деревьев предлагает жителям мэр города на Харьковщине

Общество 13:11   13.05.2025
Виктория Яковенко
Сброситься на саженцы деревьев предлагает жителям мэр города на Харьковщине Фото: Николай Бакшеев

Мэр города Златополь Николай Бакшеев призвал жителей «вместе озеленить громаду». Пригласил принять участие в совместном финансировании высадки деревьев.

«95% жителей поддерживают создание новых зеленых зон. 58% готовы лично приобщиться к высадке деревьев. Пора действовать! Каждая гривна, которую вы перечислите, будет удвоена из городского бюджета. Это значит, что ваше участие будет иметь вдвое больший эффект!», — пишет Бакшеев.

Он добавил, что впоследствии всех желающих пригласят принять участие в коллективной высадке деревьев.

«Присоединяйтесь к сбору средств на текущий счет RU29 305299 00000 26001035909145, ПМБФ БО «Джерело», ЕГРПОУ 34211003, с пометкой «Озеленим нашу громаду». Конечно, сбор на саженцы не может помешать вашим донатам в поддержку Сил обороны. Так что распределяйте свои ресурсы в соответствии с приоритетами!», — подчеркнул Бакшеев.

Читайте также: Рокарии с хвойниками появились в одном из районов Харькова (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Электоральный ландшафт Харькова не такой патриотический, как кажется — эксперт
Электоральный ландшафт Харькова не такой патриотический, как кажется — эксперт
13.05.2025, 10:50
«Греются как на курорте»: клубок змей заметили на «Стрелке» в Харькове (видео)
«Греются как на курорте»: клубок змей заметили на «Стрелке» в Харькове (видео)
13.05.2025, 13:41
Терехов поднял вопрос честности при распределении денег госбюджета на укрытия
Терехов поднял вопрос честности при распределении денег госбюджета на укрытия
13.05.2025, 08:38
Прогноз погоды в Харькове и области на 13 мая: будет ли опять дождь
Прогноз погоды в Харькове и области на 13 мая: будет ли опять дождь
12.05.2025, 20:05
Новости Харькова — главное 13 мая: сколько людей на самых опасных территориях
Новости Харькова — главное 13 мая: сколько людей на самых опасных территориях
13.05.2025, 13:47
В компании Aristipp назвали самые красивые города Чехии: их стоит посетить
В компании Aristipp назвали самые красивые города Чехии: их стоит посетить
12.05.2025, 19:33

Новости по теме:

19:34
Коммунальщики закрывали окна и убирали поврежденные деревья в Харькове
19:03
Вблизи дач на Чугуевщине пилили деревья: лесоруба поймали, что ему грозит
16:29
Будут ли рубить лес ради добычи песка на Основе: Терехов озвучил свою позицию
17:50
Почти 2 тыс. деревьев срубили на Харьковщине: что грозит «черным лесорубам»
14:42
Плодовые деревья на Харьковщине в опасности: проснулись жуки, что делать

Вы читали новость: «Сброситься на саженцы деревьев предлагает жителям мэр города на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 13:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр города Златополь Николай Бакшеев призвал жителей «вместе озеленить громаду». Пригласил принять участие в совместном финансировании высадки деревьев.".