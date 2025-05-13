Сброситься на саженцы деревьев предлагает жителям мэр города на Харьковщине
Мэр города Златополь Николай Бакшеев призвал жителей «вместе озеленить громаду». Пригласил принять участие в совместном финансировании высадки деревьев.
«95% жителей поддерживают создание новых зеленых зон. 58% готовы лично приобщиться к высадке деревьев. Пора действовать! Каждая гривна, которую вы перечислите, будет удвоена из городского бюджета. Это значит, что ваше участие будет иметь вдвое больший эффект!», — пишет Бакшеев.
Он добавил, что впоследствии всех желающих пригласят принять участие в коллективной высадке деревьев.
«Присоединяйтесь к сбору средств на текущий счет RU29 305299 00000 26001035909145, ПМБФ БО «Джерело», ЕГРПОУ 34211003, с пометкой «Озеленим нашу громаду». Конечно, сбор на саженцы не может помешать вашим донатам в поддержку Сил обороны. Так что распределяйте свои ресурсы в соответствии с приоритетами!», — подчеркнул Бакшеев.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деревья, донат, златополь, саженцы;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 13:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр города Златополь Николай Бакшеев призвал жителей «вместе озеленить громаду». Пригласил принять участие в совместном финансировании высадки деревьев.".