Рокарии с хвойниками появились в одном из районов Харькова (фото)

В Харькове продолжают создавать красивые клумбы посреди жилых микрорайонов. Фото новых зон с хвойниками опубликовала пресс-служба КП «Харьковблагоустройство».

«В Холодногорском районе на клумбах появились вечнозеленые растения, которые будут украшать придомовые территории в течение всего года. Работники КП »Харьковблагоустройство» на нескольких локациях высадили декоративные туи, кусты можжевельника разных сортов, лаванды, барбариса. Композиции дополнили однолетние цветы», — проинформировала пресс-служба коммунального предприятия.

На клумбы подсыпали свежую почву, некоторые превратили в целые «сады камней» — рокарии. Также организовали регулярный полив.