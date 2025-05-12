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Рокарии с хвойниками появились в одном из районов Харькова (фото)

Общество 11:58   12.05.2025
Оксана Горун
Рокарии с хвойниками появились в одном из районов Харькова (фото) Фото: пресс-служба КП «Харьковблагоустройство»

В Харькове продолжают создавать красивые клумбы посреди жилых микрорайонов. Фото новых зон с хвойниками опубликовала пресс-служба КП «Харьковблагоустройство».

«В Холодногорском районе на клумбах появились вечнозеленые растения, которые будут украшать придомовые территории в течение всего года. Работники КП »Харьковблагоустройство» на нескольких локациях высадили декоративные туи, кусты можжевельника разных сортов, лаванды, барбариса. Композиции дополнили однолетние цветы», — проинформировала пресс-служба коммунального предприятия.

рокарий, клумба с хвойниками в Харькове
Фото: пресс-служба КП «Харьковблагоустройство»

На клумбы подсыпали свежую почву, некоторые превратили в целые «сады камней» — рокарии. Также организовали регулярный полив.

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клумба, высаживают клумбу в Харькове
Фото: пресс-служба КП «Харьковблагоустройство»
рокарий, клумба с хвойниками в Харькове 3
Фото: пресс-служба КП «Харьковблагоустройство»
клумба, высаживают клумбу в Харькове 2
Фото: пресс-служба КП «Харьковблагоустройство»
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 11:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают создавать красивые клумбы посреди жилых микрорайонов. Фото новых зон с хвойниками опубликовала пресс-служба КП «Харьковблагоустройство»".