Рокарии с хвойниками появились в одном из районов Харькова (фото)
Фото: пресс-служба КП «Харьковблагоустройство»
В Харькове продолжают создавать красивые клумбы посреди жилых микрорайонов. Фото новых зон с хвойниками опубликовала пресс-служба КП «Харьковблагоустройство».
«В Холодногорском районе на клумбах появились вечнозеленые растения, которые будут украшать придомовые территории в течение всего года. Работники КП »Харьковблагоустройство» на нескольких локациях высадили декоративные туи, кусты можжевельника разных сортов, лаванды, барбариса. Композиции дополнили однолетние цветы», — проинформировала пресс-служба коммунального предприятия.
На клумбы подсыпали свежую почву, некоторые превратили в целые «сады камней» — рокарии. Также организовали регулярный полив.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: клумбы, КП «Харьковблагоустройство», новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 11:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают создавать красивые клумбы посреди жилых микрорайонов. Фото новых зон с хвойниками опубликовала пресс-служба КП «Харьковблагоустройство»".