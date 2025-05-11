Почти 1 миллион гривен потратит Госпром на клумбы в Харькове – ХАЦ

Девять клумб возле Госпрома обустроят до 27 июня, сообщает ХАЦ.

Областное коммунальное производственно-эксплуатационное предприятие «Госпром» заключило договор на 985 500 грн. с ФЛП Горбунов Алексей Михайлович по озеленению клумб №3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, по адресу: пл. Свободы, 5.

Об этом стало известно из системы публичных закупок ProZorro.

Работы по озеленению клумб должны завершить до 27 июня этого года. Интересно, что Госпром не загрузил договор, так что узнать, что именно будут делать на клумбах, невозможно.

Ранее ХАЦ сообщал, что «Госпром» заключил договор на 419 156 гривен с тем же ФЛП Горбунов Алексей Михайлович по посадке 12 500 луковиц тюльпанов (озеленение клумб № 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 24) возле здания. Но проплат по этому договору в системе использования публичных средств «spending» не было.

За время полномасштабной войны Госпром потратил на однолетние цветы 400 000 гривен.