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Сонячну електростанцію за кошти шотландських школярів встановили у Харкові

Суспільство 18:08   19.07.2024
Оксана Якушко
Сонячну електростанцію за кошти шотландських школярів встановили у Харкові

Сонячну електростанцію потужністю 30 кВт відкрили в одній із дитячих лікарень, повідомила Харківська міськрада.

Електростанція має систему резервного живлення, що дозволить забезпечити безперебійне електропостачання навіть у нічний час.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що для Харкова таке обладнання є вкрай важливим.

«У нас вже був досвід встановлення сонячних панелей у 17-й лікарні. Завдяки цьому, попри відключення світла, медустанова забезпечена постійним електропостачанням. Обладнання, яке цього разу передали наші міжнародні партнери, забезпечить стійке електроживлення в дитячій лікарні.», – зазначив мер.

Проєкт реалізував БФ «RePower Ukraine». До збору коштів долучилися, зокрема, й шотландські школярі.

«Ми раді, що наш внесок допоміг вам завершити проєкт, і сподіваємося, що цей успіх мотивуватиме ще більшу кількість людей у Шотландії підтримувати вас і далі», – зазначила міжнародний посол фонду «RePower Ukraine» у Шотландії Камілла Дресслер.

Читайте також: Масштабна ракетна атака на Україну: у Києві постраждала дитяча лікарня

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 18:08;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сонячну електростанцію потужністю 30 кВт відкрили в одній із дитячих лікарень, повідомила Харківська міськрада.".