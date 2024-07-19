Сонячну електростанцію за кошти шотландських школярів встановили у Харкові

Сонячну електростанцію потужністю 30 кВт відкрили в одній із дитячих лікарень, повідомила Харківська міськрада.

Електростанція має систему резервного живлення, що дозволить забезпечити безперебійне електропостачання навіть у нічний час.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що для Харкова таке обладнання є вкрай важливим.

«У нас вже був досвід встановлення сонячних панелей у 17-й лікарні. Завдяки цьому, попри відключення світла, медустанова забезпечена постійним електропостачанням. Обладнання, яке цього разу передали наші міжнародні партнери, забезпечить стійке електроживлення в дитячій лікарні.», – зазначив мер.

Проєкт реалізував БФ «RePower Ukraine». До збору коштів долучилися, зокрема, й шотландські школярі.

«Ми раді, що наш внесок допоміг вам завершити проєкт, і сподіваємося, що цей успіх мотивуватиме ще більшу кількість людей у Шотландії підтримувати вас і далі», – зазначила міжнародний посол фонду «RePower Ukraine» у Шотландії Камілла Дресслер.