Сонячну електростанцію за кошти шотландських школярів встановили у Харкові
Сонячну електростанцію потужністю 30 кВт відкрили в одній із дитячих лікарень, повідомила Харківська міськрада.
Електростанція має систему резервного живлення, що дозволить забезпечити безперебійне електропостачання навіть у нічний час.
Міський голова Ігор Терехов зазначив, що для Харкова таке обладнання є вкрай важливим.
«У нас вже був досвід встановлення сонячних панелей у 17-й лікарні. Завдяки цьому, попри відключення світла, медустанова забезпечена постійним електропостачанням. Обладнання, яке цього разу передали наші міжнародні партнери, забезпечить стійке електроживлення в дитячій лікарні.», – зазначив мер.
Проєкт реалізував БФ «RePower Ukraine». До збору коштів долучилися, зокрема, й шотландські школярі.
«Ми раді, що наш внесок допоміг вам завершити проєкт, і сподіваємося, що цей успіх мотивуватиме ще більшу кількість людей у Шотландії підтримувати вас і далі», – зазначила міжнародний посол фонду «RePower Ukraine» у Шотландії Камілла Дресслер.
Читайте також: Масштабна ракетна атака на Україну: у Києві постраждала дитяча лікарня
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, діти, детская больница, солнечная элетростанция, солнечные панели, Харків, школьники, Шотландія;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сонячну електростанцію за кошти шотландських школярів встановили у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 18:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сонячну електростанцію потужністю 30 кВт відкрили в одній із дитячих лікарень, повідомила Харківська міськрада.".