Live
  • Пт 19.07.2024
  • Харьков  +30°С
  • USD 41.42
  • EUR 45.26

Солнечную электростанцию ​​за деньги шотландских детей установили в Харькове

Общество 18:08   19.07.2024
Оксана Якушко
Солнечную электростанцию ​​за деньги шотландских детей установили в Харькове Фото: Харьковский горсовет

Солнечную электростанцию ​​мощностью 30 кВт открыли в одной из детских больниц, сообщил Харьковский горсовет.

Электростанция имеет систему резервного питания, позволяющую обеспечить бесперебойное электроснабжение даже в ночью.

Мэр Игорь Терехов отметил, что для Харькова такое оборудование крайне важно.

«У нас уже есть опыт установки солнечных панелей в 17-й больнице. Благодаря этому, несмотря на отключение света, медучреждение имеет постоянное электроснабжение. Оборудование, которое на этот раз передали наши международные партнеры, обеспечит устойчивое электропитание в детской больнице», – отметил мэр.

Проект реализовал БФ «RePower Ukraine». К сбору средств присоединились шотландские школьники.

«Мы рады, что наш вклад помог вам завершить проект, и надеемся, что этот успех будет мотивировать еще большее количество людей в Шотландии и поддерживать вас и дальше», — отметила международный посол фонда «RePower Ukraine» в Шотландии Камилла Дресслер.

Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: Масштабная ракетная атака на Украину: в Киеве пострадала детская больница

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Что со светом в Харькове: Терехов говорил с «Укрэнерго» и облэнерго
Что со светом в Харькове: Терехов говорил с «Укрэнерго» и облэнерго
19.07.2024, 13:19
Света не будет по 6 часов: новый график отключений в Харькове и области
Света не будет по 6 часов: новый график отключений в Харькове и области
19.07.2024, 15:23
«Очень слышны взрывы в Харькове» — Терехов об обстрелах области
«Очень слышны взрывы в Харькове» — Терехов об обстрелах области
19.07.2024, 13:09
Работа в Харькове и области: где готовы платить 40 тысяч и 35 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: где готовы платить 40 тысяч и 35 тысяч гривен
18.07.2024, 15:58
Главные новости Харькова 19 июля: удары по Чугуеву и Купянску, новый график
Главные новости Харькова 19 июля: удары по Чугуеву и Купянску, новый график
19.07.2024, 16:36
Солнечную электростанцию ​​за деньги шотландских детей установили в Харькове
Солнечную электростанцию ​​за деньги шотландских детей установили в Харькове
19.07.2024, 18:08

Новости по теме:

08:22
За полгода на Харьковщине родились 3800 детей: как их называли
09:11
Какое состояние пострадавших в результате удара по Будам на Харьковщине
19:01
Трех детей в Волчанске прятали родители: несовершеннолетних вывезли – Тимошко
14:29
Дети из Харькова поедут отдыхать и оздоравливаться в Одессу
11:36
Масштабная ракетная атака на Украину: в Киеве пострадала детская больница

Вы читали новость: «Солнечную электростанцию ​​за деньги шотландских детей установили в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 18:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Солнечную электростанцию ​​мощностью 30 кВт открыли в одной из детских больниц, сообщил Харьковский горсовет.".