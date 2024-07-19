Солнечную электростанцию ​​за деньги шотландских детей установили в Харькове

Солнечную электростанцию ​​мощностью 30 кВт открыли в одной из детских больниц, сообщил Харьковский горсовет.

Электростанция имеет систему резервного питания, позволяющую обеспечить бесперебойное электроснабжение даже в ночью.

Мэр Игорь Терехов отметил, что для Харькова такое оборудование крайне важно.

«У нас уже есть опыт установки солнечных панелей в 17-й больнице. Благодаря этому, несмотря на отключение света, медучреждение имеет постоянное электроснабжение. Оборудование, которое на этот раз передали наши международные партнеры, обеспечит устойчивое электропитание в детской больнице», – отметил мэр.

Проект реализовал БФ «RePower Ukraine». К сбору средств присоединились шотландские школьники.

«Мы рады, что наш вклад помог вам завершить проект, и надеемся, что этот успех будет мотивировать еще большее количество людей в Шотландии и поддерживать вас и дальше», — отметила международный посол фонда «RePower Ukraine» в Шотландии Камилла Дресслер.