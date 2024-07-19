Солнечную электростанцию за деньги шотландских детей установили в Харькове
Солнечную электростанцию мощностью 30 кВт открыли в одной из детских больниц, сообщил Харьковский горсовет.
Электростанция имеет систему резервного питания, позволяющую обеспечить бесперебойное электроснабжение даже в ночью.
Мэр Игорь Терехов отметил, что для Харькова такое оборудование крайне важно.
«У нас уже есть опыт установки солнечных панелей в 17-й больнице. Благодаря этому, несмотря на отключение света, медучреждение имеет постоянное электроснабжение. Оборудование, которое на этот раз передали наши международные партнеры, обеспечит устойчивое электропитание в детской больнице», – отметил мэр.
Проект реализовал БФ «RePower Ukraine». К сбору средств присоединились шотландские школьники.
«Мы рады, что наш вклад помог вам завершить проект, и надеемся, что этот успех будет мотивировать еще большее количество людей в Шотландии и поддерживать вас и дальше», — отметила международный посол фонда «RePower Ukraine» в Шотландии Камилла Дресслер.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: діти, дети, детская больница, Игорь Терехов, солнечная элетростанция, солнечные панели, Харьков, школьники, Шотландія;
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 18:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Солнечную электростанцию мощностью 30 кВт открыли в одной из детских больниц, сообщил Харьковский горсовет.".