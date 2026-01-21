Некачественная котельная для детской больницы Харькова: подозревают подрядчика

Харьковские правоохранители сообщили о подозрении директору строительной компании за установку некачественной котельной на территории детской больницы.

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что в октябре 2024 между одной из детских больниц Харькова и ООО был заключен договор. Соглашение предусматривало реконструкцию системы теплоснабжения с установкой модульной транспортабельной котельной. Стоимость работ составила около 15 млн гривен.

Финансировали проект за счет субвенции из госбюджета и средств ЮНИСЕФ.

«Впрочем, вместо высокоэффективных котлов, предусмотренных проектной документацией и условиями тендера, директор ООО заказал у стороннего производителя значительно более дешевое оборудование. Оно не отвечало необходимым техническим характеристикам», – установило следствие.

Чтобы скрыть подмену, фигурант внес в акт приема выполненных работ только общие сведения о котельной, рассказали правоохранители. При этом не были указаны конкретные модели, маркировка и технические параметры установленного оборудования.

На основании этого документа подрядчик получил полную сумму денежных средств, предусмотренную договором.

«После ввода в эксплуатацию выяснилось, что котельная, установленная на территории детской больницы, непригодна для полноценного использования. В результате громаде Харькова нанесен ущерб на сумму более 7 млн ​​гривен», — добавили в прокуратуре.

Директору предприятия вручили подозрение по ч. 5 ст. 191 УКУ, уточнили в ГУНП в Харьковской области. Если вину докажут, ему грозит до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и конфискацией имущества.