Некачественная котельная для детской больницы Харькова: подозревают подрядчика
Харьковские правоохранители сообщили о подозрении директору строительной компании за установку некачественной котельной на территории детской больницы.
В Харьковской областной прокуратуре отметили, что в октябре 2024 между одной из детских больниц Харькова и ООО был заключен договор. Соглашение предусматривало реконструкцию системы теплоснабжения с установкой модульной транспортабельной котельной. Стоимость работ составила около 15 млн гривен.
Финансировали проект за счет субвенции из госбюджета и средств ЮНИСЕФ.
«Впрочем, вместо высокоэффективных котлов, предусмотренных проектной документацией и условиями тендера, директор ООО заказал у стороннего производителя значительно более дешевое оборудование. Оно не отвечало необходимым техническим характеристикам», – установило следствие.
Чтобы скрыть подмену, фигурант внес в акт приема выполненных работ только общие сведения о котельной, рассказали правоохранители. При этом не были указаны конкретные модели, маркировка и технические параметры установленного оборудования.
На основании этого документа подрядчик получил полную сумму денежных средств, предусмотренную договором.
«После ввода в эксплуатацию выяснилось, что котельная, установленная на территории детской больницы, непригодна для полноценного использования. В результате громаде Харькова нанесен ущерб на сумму более 7 млн гривен», — добавили в прокуратуре.
Директору предприятия вручили подозрение по ч. 5 ст. 191 УКУ, уточнили в ГУНП в Харьковской области. Если вину докажут, ему грозит до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и конфискацией имущества.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: детская больница, котельная, подозрение, подрядчик, Харьковская областная прокуратура;
- • Дата публикации материала: 21 января 2026 в 16:20;