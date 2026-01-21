В Харькове до конца мая будет перекрыта улица – где и почему

Движение транспорта на улице Олеся Гончара, на участке от улицы Сумской до улицы Мироносицкой, запрещено до 30 мая.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Там объяснили, что причина – проведение работ на газопроводе.

Объехать закрытый участок можно ближайшими улицами Сумской, Веснина, Мироносицкой, Николая Хвылевого и другими.

Напомним, утром в КП «Харьковский метрополитен» сообщили о возможных изменениях в работе метро сегодня. Там отметили, что в связи с понижением напряжения в электросети движение поездов может временно осуществляться с отклонением от графика.