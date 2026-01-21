В Харькове до конца мая будет перекрыта улица – где и почему
Фото: Харьковский горсовет
Движение транспорта на улице Олеся Гончара, на участке от улицы Сумской до улицы Мироносицкой, запрещено до 30 мая.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Там объяснили, что причина – проведение работ на газопроводе.
Объехать закрытый участок можно ближайшими улицами Сумской, Веснина, Мироносицкой, Николая Хвылевого и другими.
Напомним, утром в КП «Харьковский метрополитен» сообщили о возможных изменениях в работе метро сегодня. Там отметили, что в связи с понижением напряжения в электросети движение поездов может временно осуществляться с отклонением от графика.
Читайте также: Некачественная котельная для детской больницы Харькова: подозревают подрядчика
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове до конца мая будет перекрыта улица – где и почему», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 января 2026 в 16:46;