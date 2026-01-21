Из-за перебоев со светом в Харькове могут быть проблемы с работой метро
В КП «Харьковский метрополитен» сообщили о возможных изменениях в работе метро сегодня, 21 января.
«В связи с понижением напряжения в электросети движение поездов может временно осуществляться с отклонением от графика по независимым от метрополитена причинам», – написали в КП.
Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона констатировал: отключения «очень большие». Он объяснил, что ракетным ударом в понедельник враг серьезно повредил объект критической инфраструктуры. Ситуация трудная, ее пытаются локализовать. Четких графиков отключения по районам, по словам Терехова, пока не существует. Отметим, что последний удар стал одним из серии. Прилетало уже по нескольким ключевым ТЭЦ, питающим город. Подобная, а подчас хуже ситуация в разных регионах страны.
