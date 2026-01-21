Live

Из-за перебоев со светом в Харькове могут быть проблемы с работой метро

Транспорт 08:58   21.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Из-за перебоев со светом в Харькове могут быть проблемы с работой метро Фото: КП «Харьковский метрополитен»

В КП «Харьковский метрополитен» сообщили о возможных изменениях в работе метро сегодня, 21 января.

«В связи с понижением напряжения в электросети движение поездов может временно осуществляться с отклонением от графика по независимым от метрополитена причинам», – написали в КП.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона констатировал: отключения «очень большие». Он объяснил, что ракетным ударом в понедельник враг серьезно повредил объект критической инфраструктуры. Ситуация трудная, ее пытаются локализовать. Четких графиков отключения по районам, по словам Терехова, пока не существует. Отметим, что последний удар стал одним из серии. Прилетало уже по нескольким ключевым ТЭЦ, питающим город. Подобная, а подчас хуже ситуация в разных регионах страны.

Читайте также: Пятеро раненых, есть разрушения – Синегубов об обстрелах

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Как 21 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 21 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
20.01.2026, 21:38
Новости Харькова – главное 21 января: проблемы с метро, бои
Новости Харькова – главное 21 января: проблемы с метро, бои
21.01.2026, 09:03
«Очень большие отключения», Харьков на генераторах – итоги 20 января
«Очень большие отключения», Харьков на генераторах – итоги 20 января
20.01.2026, 23:00
«Звонки поступают на 1562»: что в Харькове со светом, рассказал Терехов
«Звонки поступают на 1562»: что в Харькове со светом, рассказал Терехов
20.01.2026, 12:24
Сегодня 21 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 января 2026: какой праздник и день в истории
21.01.2026, 06:00
В Харькове и области вновь действуют аварийные отключения
В Харькове и области вновь действуют аварийные отключения
21.01.2026, 09:24

Новости по теме:

12.01.2026
Около 60 тысяч абонентов без света на Харьковщине – Синегубов
12.01.2026
Аварийные отключения света начались в Харькове и области
06.01.2026
Как будут отключать свет 7 января в Харькове и области: графики
03.01.2026
Как будут отключать свет завтра на Харьковщине, рассказали энергетики
01.01.2026
Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине – информация энергетиков


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Из-за перебоев со светом в Харькове могут быть проблемы с работой метро», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 января 2026 в 08:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковский метрополитен» сообщили о возможных изменениях в работе метро сегодня, 21 января.".