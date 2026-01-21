Пятеро раненых, есть разрушения – Синегубов об обстрелах

В результате обстрелов восьми населенных пунктов Харьковской области пострадали пять человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Гусинка пострадал 41-летний мужчина; в г. Чугуев 56-летняя женщина, 78-летний и 74-летний мужчины получили острую реакцию на стресс; в с. Садовая 55-летняя женщина получила острую реакцию на стресс», – отметил начальник ХОВА.

По региону «прилетело» следующее вооружение:

шесть КАБ;

девять БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Молния»;

fpv-дрон.

«В Чугуевском районе повреждена крыша многоквартирного дома (с. Старый Салтов); повреждены два частных дома, две хозяйственные постройки, пять частных домов (г. Чугуев), в Лозовском районе повреждена инфраструктура завода (с. Близнюки); повреждены шесть частных домов (с. Садовое); в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Сподобовка)», – добавил Синегубов.