Live

Пятеро раненых, есть разрушения – Синегубов об обстрелах

Происшествия 08:44   21.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Пятеро раненых, есть разрушения – Синегубов об обстрелах

В результате обстрелов восьми населенных пунктов Харьковской области пострадали пять человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Гусинка пострадал 41-летний мужчина; в г. Чугуев 56-летняя женщина, 78-летний и 74-летний мужчины получили острую реакцию на стресс; в с. Садовая 55-летняя женщина получила острую реакцию на стресс», – отметил начальник ХОВА.

По региону «прилетело» следующее вооружение:

  • шесть КАБ;
  • девять БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • fpv-дрон.

«В Чугуевском районе повреждена крыша многоквартирного дома (с. Старый Салтов); повреждены два частных дома, две хозяйственные постройки, пять частных домов (г. Чугуев), в Лозовском районе повреждена инфраструктура завода (с. Близнюки); повреждены шесть частных домов (с. Садовое); в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Сподобовка)», – добавил Синегубов.

Читайте также: Выпрыгнула из окна: в ГСЧС сообщили подробности гибели пенсионерки в Харькове

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Как 21 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 21 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
20.01.2026, 21:38
Новости Харькова – главное 21 января: проблемы с метро, бои
Новости Харькова – главное 21 января: проблемы с метро, бои
21.01.2026, 09:03
«Очень большие отключения», Харьков на генераторах – итоги 20 января
«Очень большие отключения», Харьков на генераторах – итоги 20 января
20.01.2026, 23:00
«Звонки поступают на 1562»: что в Харькове со светом, рассказал Терехов
«Звонки поступают на 1562»: что в Харькове со светом, рассказал Терехов
20.01.2026, 12:24
Сегодня 21 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 января 2026: какой праздник и день в истории
21.01.2026, 06:00
В Харькове и области вновь действуют аварийные отключения
В Харькове и области вновь действуют аварийные отключения
21.01.2026, 09:24

Новости по теме:

20.01.2026
Почти шесть тысяч домов в Киеве без тепла, есть проблемы с водой и светом
20.01.2026
Летели ракеты, КАБы, БпЛА – пострадали 13 человек: Синегубов о минувших сутках
19.01.2026
Четырьмя ракетами атаковал враг Харьков утром
18.01.2026
Удар «Шахеда» по Харькову: стало известно, сколько домов повредил враг
18.01.2026
Погибла 20-летняя девушка: РФ ударила ночью «Шахедом» по дому в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пятеро раненых, есть разрушения – Синегубов об обстрелах», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 января 2026 в 08:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов восьми населенных пунктов Харьковской области пострадали пять человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".