П’ятеро поранених, є руйнування – Синєгубов про обстріли

Внаслідок обстрілу восьми населених пунктів Харківської області постраждали п’ятеро людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Гусинка постраждав 41-річний чоловік; в м. Чугуїв 56-річна жінка, 78-річний та 74-річний чоловіки отримали гостру реакцію на стрес; в с. Садове 55-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес”, – зазначив начальник ХОВА.

По регіону “прилетіло” таке озброєння:

шість КАБ;

дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу «Молния»;

fpv-дрон.

“У Чугуївському районі пошкоджено дах багатоквартирного будинку (с. Старий Салтів); пошкоджено 2 приватних будинки, дві господарчі споруди, пʼять приватних будинків (м. Чугуїв); у Лозівському районі пошкоджено інфраструктуру заводу (с. Близнюки); пошкоджено шість приватних будинків (с. Садове); у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Сподобівка)”, – додав Синєгубов.