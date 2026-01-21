Вистрибнула з вікна: подробиці загибелі пенсіонерки в Харкові від ДСНС
У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли про трагедію, яка сталася у Шевченківському районі Харкова.
Як встановили рятувальники, 77-річна жінка вистрибнула із вікна третього поверху п’ятиповерхового будинку. Внаслідок цього вона отримала травми, несумісні з життям.
“На третьому поверсі горіли домашні речі у квартирі та 2 балкони, а також балкон поверхом вище. Загальна площа пожежі склала 35 кварратних метрів”, – додали рятувальники.
Крім того, в регіоні вирували три пожежі внаслідок російських обстрілів. Горіло в Ізюмському та Лозівському районах. Так, вдень росіяни випустили КАБи по селу Оскіл в Ізюмському районі. В результаті спалахнула господарська споруда на площі 50 квадратних метрів, пошкоджені два будинки.
“Увечері ворожі ударні дрони атакували населені пункти Близнюківської громади Лозівського району. Внаслідок влучань у селищі Близнюки виникла пожежа площею 40 квадратних метрів. в будівлі на території сільгосппідприємства. У селі Садове — пожежа площею 100 квадратних метрів у господарчій споруді на приватному подвір’ї. В останньому випадку постраждала жінка, 1970 року народження – уточнили у ДСНС.
