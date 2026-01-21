Выпрыгнула из окна: в ГСЧС сообщили подробности гибели пенсионерки в Харькове

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали о трагедии, которая произошла в Шевченковском районе Харькова.

Как рассказали спасатели, 77-летняя женщина выпрыгнула из окна третьего этажа пятиэтажного дома. В результате она получила травмы, несовместимые с жизнью.

«На третьем этаже горели домашние вещи в квартире и два балкона, а также балкон этажом выше. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров», – добавили спасатели.

Кроме того, в регионе бушевали три пожара в результате российских обстрелов. Горело в Изюмском и Лозовском районах. Так днем россияне выпустили КАБы по селу Оскол в Изюмском районе. В результате загорелась хозпостройка на площади 50 квадратных метров, повреждены два дома.

«Вечером вражеские ударные дроны атаковали населенные пункты Близнюковской громады Лозовского района. В результате попаданий в поселке Близнюки возник пожар площадью 40 квадратных метров на территории сельхозпредприятия. В селе Садовое – пожар площадью 100 квадратных метров в хозпостройке на частном дворе. В последнем случае пострадала женщина 1970 года рождения», – уточнили в ГСЧС.