Live

Через перебої зі світлом у Харкові можуть бути проблеми з роботою метро

Транспорт 08:58   21.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через перебої зі світлом у Харкові можуть бути проблеми з роботою метро Фото: КП “Харківський метрополітен”

У КП “Харківський метрополітен” повідомили про можливі зміни в роботі метро сьогодні, 21 січня.

“У зв’язку зі зниженням напруги в електромережі рух поїздів може тимчасово здійснюватися з відхиленням від графіка з незалежних від метрополітену причин”, – написали в КП.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що міський голова Ігор Терехов у етері нацмарафону констатував: відключення «дуже великі». Він пояснив: ракетним ударом у понеділок ворог серйозно пошкодив об’єкт критичної інфраструктури. Ситуація важка, її намагаються локалізувати. Чітких графіків відключення по районах, за словами Терехова, наразі не існує. Відзначимо, що останній удар став лише одним із серії. Прилітало вже по декількох ключових ТЕЦ, які живлять місто. Подібна, а часом гірша ситуація в різних регіонах країни. 

Читайте також: П’ятеро поранених, є руйнування – Синєгубов про обстріли

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Харкові та області знову діють аварійні відключення
У Харкові та області знову діють аварійні відключення
21.01.2026, 09:24
“Бʼють в одну й ту саму точку”: як у Харкові планують швидше повертати світло
“Бʼють в одну й ту саму точку”: як у Харкові планують швидше повертати світло
20.01.2026, 11:00
Як вимикатимуть світло 21 січня у Харкові й області: графіки
Як вимикатимуть світло 21 січня у Харкові й області: графіки
20.01.2026, 21:38
ISW: росіяни просунулися на півночі від Харкова – що відомо
ISW: росіяни просунулися на півночі від Харкова – що відомо
21.01.2026, 07:33
Новини Харкова – головне 21 січня: проблеми з метро, бої
Новини Харкова – головне 21 січня: проблеми з метро, бої
21.01.2026, 09:03
Сьогодні 21 січня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 21 січня 2026: яке свято та день в історії
21.01.2026, 06:00

Новини за темою:

12.01.2026
Близько 60 тисяч абонентів без світла на Харківщині – Синєгубов
12.01.2026
Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові та області
06.01.2026
Як вимикатимуть світло 7 січня у Харкові й області: графіки
03.01.2026
Як відключатимуть світло завтра на Харківщині, розповіли енергетики
01.01.2026
Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині – інформація енергетиків


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Через перебої зі світлом у Харкові можуть бути проблеми з роботою метро», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2026 в 08:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківський метрополітен” повідомили про можливі зміни в роботі метро сьогодні, 21 січня.".