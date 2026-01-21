Через перебої зі світлом у Харкові можуть бути проблеми з роботою метро
У КП “Харківський метрополітен” повідомили про можливі зміни в роботі метро сьогодні, 21 січня.
“У зв’язку зі зниженням напруги в електромережі рух поїздів може тимчасово здійснюватися з відхиленням від графіка з незалежних від метрополітену причин”, – написали в КП.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що міський голова Ігор Терехов у етері нацмарафону констатував: відключення «дуже великі». Він пояснив: ракетним ударом у понеділок ворог серйозно пошкодив об’єкт критичної інфраструктури. Ситуація важка, її намагаються локалізувати. Чітких графіків відключення по районах, за словами Терехова, наразі не існує. Відзначимо, що останній удар став лише одним із серії. Прилітало вже по декількох ключових ТЕЦ, які живлять місто. Подібна, а часом гірша ситуація в різних регіонах країни.
