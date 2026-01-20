Live

Майже шість тисяч будинків у Києві без тепла, є проблеми з водою та світлом

Події 09:32   20.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже шість тисяч будинків у Києві без тепла, є проблеми з водою та світлом

20 січня близько 02:00 у Києві почали лунати вибухи – столиця опинилася під комбінованою атакою росіян. 

Незабаром стало відомо про одного постраждалого у Дніпровському районі, почалися пожежі на місцях “прильотів”. Тим часом у Повітряних силах ЗСУ попередили: злетів МіГ-31, додалася загроза застосування “Кинджалів”.

Обстріл Києва 20 січня

Близько 03:00 мер Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці розпочалися перебої з водопостачанням та теплом.

Обстріл Києва 20 січня

Вже вранці Кличко поінформував: ударами ворог значно пошкодив інфраструктуру. Через це без опалення залишилися 5635 багатоповерхівок.

Майже 80 відсотків із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня. На вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня. Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання“, – написав Кличко.

Тим часом у ГУ Нацполіції встановили: вночі під обстрілом опинилися Дніпровський, Дарницький та Деснянський райони.

У Дніпровському районі вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку та травмовано 59-річну місцеву мешканку. Також від падіння уламків пошкоджено близько двох десятків припаркованих автомобілів. У Дарницькому районі пошкоджено вікна та паркан приватного будинку. В Деснянському – уламки БпЛА впали на території кладовища. В обох районах без потерпілих”, – написали правоохоронці.

Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків російських атак у Києві.

Читайте також: Було коротке замикання: у Змієві у вогні загинув чоловік – подробиці від ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Через проблеми зі світлом у Харкові трамваї їдуть по-іншому
Через проблеми зі світлом у Харкові трамваї їдуть по-іншому
20.01.2026, 10:21
“Не відрізняємося від України”: Терехов про ситуацію зі світлом і теплом
“Не відрізняємося від України”: Терехов про ситуацію зі світлом і теплом
19.01.2026, 10:53
Як 20 січня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
Як 20 січня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
19.01.2026, 21:58
Новини Харкова – головне 20 січня: тривога на Харківщині лунала всю ніч
Новини Харкова – головне 20 січня: тривога на Харківщині лунала всю ніч
20.01.2026, 09:06
ISW: ворог захопив населений пункт на півночі від Харкова
ISW: ворог захопив населений пункт на півночі від Харкова
20.01.2026, 07:24
Летіли ракети, КАБи, БпЛА – постраждали 13 людей: Синєгубов про минулу добу
Летіли ракети, КАБи, БпЛА – постраждали 13 людей: Синєгубов про минулу добу
20.01.2026, 08:33

Новини за темою:

20.01.2026
Летіли ракети, КАБи, БпЛА – постраждали 13 людей: Синєгубов про минулу добу
19.01.2026
Чотирьма ракетами атакував ворог Харків уранці
18.01.2026
Удар “Шахеда” по Харкову: стало відомо, скільки будинків пошкодив ворог
18.01.2026
Загинула 20-річна дівчина: РФ ударила вночі “Шахедом” по будинку в Харкові
15.01.2026
Стало відомо, що випустили окупанти на Харківщину (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Майже шість тисяч будинків у Києві без тепла, є проблеми з водою та світлом», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2026 в 09:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 січня близько 02:00 у Києві почали лунати вибухи – столиця опинилася під комбінованою атакою росіян. ".