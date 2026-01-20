Майже шість тисяч будинків у Києві без тепла, є проблеми з водою та світлом
20 січня близько 02:00 у Києві почали лунати вибухи – столиця опинилася під комбінованою атакою росіян.
Незабаром стало відомо про одного постраждалого у Дніпровському районі, почалися пожежі на місцях “прильотів”. Тим часом у Повітряних силах ЗСУ попередили: злетів МіГ-31, додалася загроза застосування “Кинджалів”.
Близько 03:00 мер Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці розпочалися перебої з водопостачанням та теплом.
Вже вранці Кличко поінформував: ударами ворог значно пошкодив інфраструктуру. Через це без опалення залишилися 5635 багатоповерхівок.
“Майже 80 відсотків із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня. На вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня. Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання“, – написав Кличко.
Тим часом у ГУ Нацполіції встановили: вночі під обстрілом опинилися Дніпровський, Дарницький та Деснянський райони.
“У Дніпровському районі вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку та травмовано 59-річну місцеву мешканку. Також від падіння уламків пошкоджено близько двох десятків припаркованих автомобілів. У Дарницькому районі пошкоджено вікна та паркан приватного будинку. В Деснянському – уламки БпЛА впали на території кладовища. В обох районах без потерпілих”, – написали правоохоронці.
Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків російських атак у Києві.
Читайте також: Було коротке замикання: у Змієві у вогні загинув чоловік – подробиці від ДСНС
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Майже шість тисяч будинків у Києві без тепла, є проблеми з водою та світлом», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2026 в 09:32;