Майже шість тисяч будинків у Києві без тепла, є проблеми з водою та світлом

20 січня близько 02:00 у Києві почали лунати вибухи – столиця опинилася під комбінованою атакою росіян.

Незабаром стало відомо про одного постраждалого у Дніпровському районі, почалися пожежі на місцях “прильотів”. Тим часом у Повітряних силах ЗСУ попередили: злетів МіГ-31, додалася загроза застосування “Кинджалів”.

Близько 03:00 мер Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці розпочалися перебої з водопостачанням та теплом.

Вже вранці Кличко поінформував: ударами ворог значно пошкодив інфраструктуру. Через це без опалення залишилися 5635 багатоповерхівок.

“Майже 80 відсотків із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня. На вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня. Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання“, – написав Кличко.

Тим часом у ГУ Нацполіції встановили: вночі під обстрілом опинилися Дніпровський, Дарницький та Деснянський райони.

“У Дніпровському районі вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку та травмовано 59-річну місцеву мешканку. Також від падіння уламків пошкоджено близько двох десятків припаркованих автомобілів. У Дарницькому районі пошкоджено вікна та паркан приватного будинку. В Деснянському – уламки БпЛА впали на території кладовища. В обох районах без потерпілих”, – написали правоохоронці.

Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків російських атак у Києві.