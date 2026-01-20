Почти шесть тысяч домов в Киеве без тепла, есть проблемы с водой и светом

20 января около 02:00 в Киеве начали раздаваться взрывы – столица оказалась под комбинированной атакой россиян.

Вскоре стало известно об одном пострадавшем в Днепровском районе, начались пожары на местах «прилетов». Тем временем в Воздушных силах ВСУ предупредили: взлетел МиГ-31, добавилась угроза применения «Кинжалов».

Около 03:00 мэр Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу столицы начались перебои с водоснабжением и теплом.

Уже утром Кличко проинформировал: ударами враг значительно повредил инфраструктуру. Из-за этого без отопления остались 5635 многоэтажек.

«Почти 80 процентов из них – дома, куда возвращали теплоснабжение от 9 января. На вчерашний вечер из шести тысяч домов 16 оставались без тепла в результате повреждений врагом критической инфраструктуры 9 января. Левый берег в результате сегодняшней атаки пока без водоснабжения», – написал Кличко.

Тем временем в ГУ Нацполиции установили: ночью под обстрелом оказались Днепровский, Дарницкий и Деснянский районы.

«В Днепровском районе взрывной волной повреждена многоэтажка и травмирована 59-летняя местная жительница. Также от падения обломков повреждено около двух десятков припаркованных автомобилей. В Дарницком районе повреждены окна и забор частного дома. В Деснянском обломки БпЛА упали на территории кладбища. В обоих районах без пострадавших», – уточнили копы.

На данный момент специалисты работают над ликвидацией последствий российских атак в Киеве.