У Харкові перейменували ще одну вулицю: чиє ім’я вона має

Суспільство 19:35   19.12.2025
Оксана Якушко
Колишню вулицю Третю у Новобаварському районі перейменували на вулицю Артема Костирі.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Таке рішення ухвалили депутати Харківської міської ради 19 грудня на позачерговій сесії.

Артем Костиря – це колишній начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області. Він загинув під час виконання службових обов’язків у липні 2024 року.

Раніше повідомляли, що загальний обсяг доходів бюджету Харкова на 2026 рік становитиме 20,9 млрд грн. Основним бюджетоутворювальним джерелом у 2026 році залишиться податок на доходи фізосіб. Наступного року він становитиме 57,6%, або 10,2 млрд грн. Крім того, місцеві податки та збори становитимуть 5,6 млрд грн.

Автор: Оксана Якушко
