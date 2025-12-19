У Харкові перейменували ще одну вулицю: чиє ім’я вона має

Колишню вулицю Третю у Новобаварському районі перейменували на вулицю Артема Костирі.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Таке рішення ухвалили депутати Харківської міської ради 19 грудня на позачерговій сесії.

Артем Костиря – це колишній начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області. Він загинув під час виконання службових обов’язків у липні 2024 року.

