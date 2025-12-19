У Харкові перейменували ще одну вулицю: чиє ім’я вона має
Колишню вулицю Третю у Новобаварському районі перейменували на вулицю Артема Костирі.
Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.
Таке рішення ухвалили депутати Харківської міської ради 19 грудня на позачерговій сесії.
Артем Костиря – це колишній начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області. Він загинув під час виконання службових обов’язків у липні 2024 року.
Раніше повідомляли, що загальний обсяг доходів бюджету Харкова на 2026 рік становитиме 20,9 млрд грн. Основним бюджетоутворювальним джерелом у 2026 році залишиться податок на доходи фізосіб. Наступного року він становитиме 57,6%, або 10,2 млрд грн. Крім того, місцеві податки та збори становитимуть 5,6 млрд грн.
