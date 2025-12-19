В Харькове переименовали еще одну улицу: чье имя она носит
Фото: пресс-служба ХГС
Бывшую улицу Третью в Новобаварском районе переименовали в улицу Артема Костыри.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
Такое решение приняли депутаты Харьковского городского совета 19 декабря на внеочередной сессии.
Артем Костыря – это бывший начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Он погиб при исполнении служебных обязанностей в июле 2024 года.
Ранее сообщалось, что общий объем доходов бюджета Харькова на 2026 год составит 20,9 млрд грн. Основным бюджетообразующим источником в 2026 году останется налог на доходы физлиц. На следующий год он составит 57,6%, или 10,2 млрд грн. Кроме того, местные налоги и сборы составят 5,6 млрд грн.
Читайте также: Двоих детей сбили в Харькове: за рулем Hyundai была судья, подробности (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: переименование, улица, Харьков, Харьковский горсовет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове переименовали еще одну улицу: чье имя она носит», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 декабря 2025 в 19:35;