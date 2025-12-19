Live

В Харькове переименовали еще одну улицу: чье имя она носит

Общество 19:35   19.12.2025
Оксана Якушко
В Харькове переименовали еще одну улицу: чье имя она носит Фото: пресс-служба ХГС

Бывшую улицу Третью в Новобаварском районе переименовали в улицу Артема Костыри.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Такое решение приняли депутаты Харьковского городского совета 19 декабря на внеочередной сессии.

Артем Костыря – это бывший начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Он погиб при исполнении служебных обязанностей в июле 2024 года.

Ранее сообщалось, что общий объем доходов бюджета Харькова на 2026 год составит 20,9 млрд грн. Основным бюджетообразующим источником в 2026 году останется налог на доходы физлиц. На следующий год он составит 57,6%, или 10,2 млрд грн. Кроме того, местные налоги и сборы составят 5,6 млрд грн.

Автор: Оксана Якушко
