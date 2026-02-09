В Русской Лозовой переименовали улицы в честь Kraken

Соучредитель подразделения Kraken Констянтин Немичев рассказал, что ранее подавали заявление о переименовании двух улиц в Русской Лозовой.

В результате в поселке Дергачевской громады переименовали улицу Грибную. Теперь она носит название – улица Героев Кракен.

«А улица Чкалова переименована в улицу нашего бойца Максима Горяйнова «Миллера», который родом из Русской Лозовой и освобождао ее в составе Кракена 29 апреля 2022 года. Погиб Миллер 11.10.22 в боях с оккупантами вблизи поселка Табаевка во время Харьковского контрнаступления. Теперь его имя не только в воспоминаниях побратимов. Оно запечатлено на карте родного поселка», – написал Немичев.