В Русской Лозовой переименовали улицы в честь Kraken

Общество 11:37   09.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Русской Лозовой переименовали улицы в честь Kraken Фото: Константин Немичев/Telegram

Соучредитель подразделения Kraken Констянтин Немичев рассказал, что ранее подавали заявление о переименовании двух улиц в Русской Лозовой. 

В результате в поселке Дергачевской громады переименовали улицу Грибную. Теперь она носит название – улица Героев Кракен.

«А улица Чкалова переименована в улицу нашего бойца Максима Горяйнова «Миллера», который родом из Русской Лозовой и освобождао ее в составе Кракена 29 апреля 2022 года. Погиб Миллер 11.10.22 в боях с оккупантами вблизи поселка Табаевка во время Харьковского контрнаступления. Теперь его имя не только в воспоминаниях побратимов. Оно запечатлено на карте родного поселка», – написал Немичев.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
