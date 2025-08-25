Live
  • Пн 25.08.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.28
  • EUR 47.91

Какие угрозы есть для Харькова и приближает ли Трамп мир – мнение военных

Мир 12:32   25.08.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
Какие угрозы есть для Харькова и приближает ли Трамп мир – мнение военных

Командир «Кракена» Константин Немичев и первый заместитель командующего Национальной гвардией Украины Вадим Гладков ответили на вопросы МГ «Объектив» о перспективах войны и мира.

«Каждый день приближает нас к миру. Вопрос только в том, насколько затянется этот путь, — считает новый почетный гражданин Харькова бригадный генерал Вадим Гладков. – Мы стали ближе к завершению активной фазы. А борьба — это сущность каждой страны, каждого государства, каждого правительства. Если нет вооруженного конфликта, он постоянно является потенциальным. Поэтому нужно делать все возможное, чтобы не допустить, а если так случилось, то защищать наше государство».

Разговоры об «обмене территориями», которые постоянно идут вокруг темы потенциальных мирных переговоров, Гладков комментирует резко: «Пусть говорят. Мы можем о многом говорить. Это не является действительным, нет никаких документов, подписей, решений. Чтобы достичь определенных результатов, сдвигов, нужно говорить, нужно иметь предмет разговора. А результат… Что будет результатом, мы увидим».

Подобная позиция по поводу вероятных переговоров и их результатов – у Константина Немичева.

«По поводу переговоров, мы о них уже слышим более полутора-двух лет. И все, что нам остается – это дальше бороться, а там будет как будет. Поэтому наша задача как Вооруженных сил Украины, как Сил обороны Украины – бороться, а там уже как решат, так и решат. Но наша основная задача – это бороться за нашу территорию, за наших людей, за тех, кто в плену, за тех, кто отдал жизнь, чтобы это было не зря», — сказал он.

Читайте также: «Харьков будет всегда Украиной» — Немичев из «Kraken» поздравил с Днем города

Командир спецподразделения ГУР МО «Кракен» отметил: ситуация с приближениями Украины к заключению мирного соглашения «меняется каждые полчаса».

«То есть мы можем стать ближе, а потом откатиться на четыре шага назад. Поэтому сейчас это предсказывать очень нереально, потому что каждый день меняются события», – отметил Немичев.

Относительно угроз, которые есть для Харькова, защитник сказал: «Именно для Харькова — это опять же угроза с неба. Для Харьковской области это угроза из Купянского района, потому что там очень тяжелая ситуация, Боровского района, поэтому в принципе там сейчас фронт. И там держат его ребята».

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
Популярно
Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города
Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города
25.08.2025, 09:42
Новости Харькова — главное 25 августа: продвижение РФ, успехи ВСУ
Новости Харькова — главное 25 августа: продвижение РФ, успехи ВСУ
25.08.2025, 12:42
Ночью – дождь, днем – облачно: погода в Харькове и области на 25 августа
Ночью – дождь, днем – облачно: погода в Харькове и области на 25 августа
24.08.2025, 21:35
До конца августа ряд трамваев изменят маршруты – как они будут курсировать
До конца августа ряд трамваев изменят маршруты – как они будут курсировать
24.08.2025, 14:40
Жители Харьковщины получили от Зеленского ордена и звания – кто они
Жители Харьковщины получили от Зеленского ордена и звания – кто они
24.08.2025, 20:45
12 жителей Харьковщины вернулись домой из российского плена
12 жителей Харьковщины вернулись домой из российского плена
25.08.2025, 12:38

Новости по теме:

19:09
50 000 — это крохи. Сколько нужно Путину для наступления на Харьков — Немичев
11:26
В Харькове увековечили память воина «Кракена», погибшего весной 2022-го
10:08
Мурал и мемориальная доска погибшему воину «Кракена» появились в Харькове
17:55
Из Франции – в Харьков: как группа волонтеров уже 32 года помогает Украине
17:20
Улицы Серповой нет больше в Харькове, есть Спецподразделения Кракен

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Какие угрозы есть для Харькова и приближает ли Трамп мир – мнение военных»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 августа 2025 в 12:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир «Кракена» Константин Немичев и первый заместитель командующего Национальной гвардией Украины Вадим Гладков ответили на вопросы МГ «Объектив» о перспективах войны и мира".