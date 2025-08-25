Какие угрозы есть для Харькова и приближает ли Трамп мир – мнение военных

Командир «Кракена» Константин Немичев и первый заместитель командующего Национальной гвардией Украины Вадим Гладков ответили на вопросы МГ «Объектив» о перспективах войны и мира.

«Каждый день приближает нас к миру. Вопрос только в том, насколько затянется этот путь, — считает новый почетный гражданин Харькова бригадный генерал Вадим Гладков. – Мы стали ближе к завершению активной фазы. А борьба — это сущность каждой страны, каждого государства, каждого правительства. Если нет вооруженного конфликта, он постоянно является потенциальным. Поэтому нужно делать все возможное, чтобы не допустить, а если так случилось, то защищать наше государство».

Разговоры об «обмене территориями», которые постоянно идут вокруг темы потенциальных мирных переговоров, Гладков комментирует резко: «Пусть говорят. Мы можем о многом говорить. Это не является действительным, нет никаких документов, подписей, решений. Чтобы достичь определенных результатов, сдвигов, нужно говорить, нужно иметь предмет разговора. А результат… Что будет результатом, мы увидим».

Подобная позиция по поводу вероятных переговоров и их результатов – у Константина Немичева.

«По поводу переговоров, мы о них уже слышим более полутора-двух лет. И все, что нам остается – это дальше бороться, а там будет как будет. Поэтому наша задача как Вооруженных сил Украины, как Сил обороны Украины – бороться, а там уже как решат, так и решат. Но наша основная задача – это бороться за нашу территорию, за наших людей, за тех, кто в плену, за тех, кто отдал жизнь, чтобы это было не зря», — сказал он.

Командир спецподразделения ГУР МО «Кракен» отметил: ситуация с приближениями Украины к заключению мирного соглашения «меняется каждые полчаса».

«То есть мы можем стать ближе, а потом откатиться на четыре шага назад. Поэтому сейчас это предсказывать очень нереально, потому что каждый день меняются события», – отметил Немичев.

Относительно угроз, которые есть для Харькова, защитник сказал: «Именно для Харькова — это опять же угроза с неба. Для Харьковской области это угроза из Купянского района, потому что там очень тяжелая ситуация, Боровского района, поэтому в принципе там сейчас фронт. И там держат его ребята».