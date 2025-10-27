Сотни улиц еще нужно переименовать в Харькове и области — деколонизаторы 📹

Полсотни улиц нужно еще переименовать в Харькове в рамках деколонизации и около двухсот – по области, заявил в интервью МГ «Объектив» соучредитель проекта «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков.

«Что касается улиц, их где-то 200+ в области. Очень много – это какие-то мелкие на самом деле названия. Или что-то где-то немного противоречивое, эти нейтральные русские. Нельзя называть их хорошими. Разве что Герцен выступал за, плюс-минус поддерживал Украину. Все остальные занимали нейтральную позицию, просто они не выражали негатив в сторону Украины. То есть это плюс-минус 200 улиц в области. В городе чуть меньше, наверное, 50 – те, которые должны быть переименованы. В основном это мелкие улицы, но есть те, которые формально тогда не подпадали под действие закона. Мы как раз будем подавать их все на экспертную комиссию при Институте национальной памяти. Это у нас проспект Жуковского, где ХАИ уже, кстати, не носит имя Жуковского. А проспект остался с памятником. Это проспект Курчатова в Пятихатках. Я думаю, что у нас достаточно ученых физиков, чьими фамилиями можно было бы назвать. Было предложение Игоря Толмачева, кстати. Я считаю, что это хорошая идея. Это история с Днем города и как раз с названиями улицы и метро «23 Августа». Это «Академика Павлова». Есть улица Гаршина, есть еще определенное количество мелких разнообразных топонимов», — говорит Поздняков.