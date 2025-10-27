Live
  • Пн 27.10.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 42
  • EUR 48.77

Сотні вулиць ще треба перейменувати в Харкові та області – деколонізатори 📹

Оригінально 19:26   27.10.2025
Олена Нагорна
Сотні вулиць ще треба перейменувати в Харкові та області – деколонізатори 📹

Пів сотні вулиць треба ще перейменувати у Харкові в межах деколонізації та близько двохсот – по області, заявив в інтерв’ю МГ «Об’єктив» співзасновник проєкту «Деколонізація. Україна» Вадим Поздняков.

“Щодо вулиць, їх десь 200+ в області. Дуже багато – це якісь дрібні насправді назви. Або щось десь трошечки суперечливе, оці нейтральні росіяни. Не можна називати їх хорошими. Хіба що Герцен виступав за, плюс-мінус підтримував Україну. Усі інші мали нейтральну позицію, просто вони не висловлювали негатив в бік України. Тобто це плюс-мінус 200 вулиць в області. У місті трошки менше, напевно, 50 – ті, які мали б бути перейменовані. В основному це дрібні вулиці, але є ті, що формально тоді не підпали під дію закону. Ми якраз будемо подавати їх всіх на експертну комісію при Інституті національної пам’яті. Це от у нас проспект Жуковського, де ХАІ уже, до речі, не носить ім’я Жуковського. А проспект лишився з пам’ятником. Це проспект Курчатова на П’ятихатках. Я думаю, що у нас достатньо вчених фізиків, чиїм прізвищем можна було б назвати. Була пропозиція, наче, Ігоря Толмачова, до речі. Я вважаю, що це хороша ідея. Це історія з Днем міста і якраз таки з назвами вулиці й метро “23 Серпня”. Це “Академіка Павлова”. Є вулиця Гаршина, є ще певна кількість дрібних різноманітних топонімів”, – говорить Поздняков.

Читайте також: «У країні немає інших проблем?»: Поздняков назвав ціну деколонізації (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Стоки з непрацюючих очисних споруд скидали у природу Харківщини
Стоки з непрацюючих очисних споруд скидали у природу Харківщини
27.10.2025, 19:57
Радіодиктант національної єдності-2025: як писали в Харкові (фото)
Радіодиктант національної єдності-2025: як писали в Харкові (фото)
27.10.2025, 16:18
Де сьогодні, 27 жовтня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Де сьогодні, 27 жовтня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
27.10.2025, 16:52
Новини Харкова – головне 27 жовтня: обстріли за тиждень, Терехов про FPV
Новини Харкова – головне 27 жовтня: обстріли за тиждень, Терехов про FPV
27.10.2025, 16:55
Грип прийшов на Харківщину – зареєстровано перший випадок
Грип прийшов на Харківщину – зареєстровано перший випадок
27.10.2025, 17:44
З парковки в Харкові викрали авто: поліція затримала 71-річного чоловіка
З парковки в Харкові викрали авто: поліція затримала 71-річного чоловіка
27.10.2025, 18:22

Новини за темою:

26.10.2025
Поздняков: чи мають лишатися у Харкові вулиці на честь “хороших русских” 📹
23.10.2025
«У країні немає інших проблем?»: Поздняков назвав ціну деколонізації (відео)
22.10.2025
Поздняков перерахував пам’ятники, які ще треба прибрати з Харкова (відео)
21.10.2025
Поздняков: Розумію, чому влада Харкова не пішла на вул. Бандери та Шухевича 📹
02.10.2025
Деколонізатори вимагають перейменувати 20 вулиць у громаді під Харковом


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сотні вулиць ще треба перейменувати в Харкові та області – деколонізатори 📹», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2025 в 19:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пів сотні вулиць потрібно ще перейменувати в Харкові в межах деколонізації й близько двохсот – по області, заявив співзасновник проєкту «Деколонізація. Україна» Вадим Поздняков.".