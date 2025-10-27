Сотні вулиць ще треба перейменувати в Харкові та області – деколонізатори 📹

Пів сотні вулиць треба ще перейменувати у Харкові в межах деколонізації та близько двохсот – по області, заявив в інтерв’ю МГ «Об’єктив» співзасновник проєкту «Деколонізація. Україна» Вадим Поздняков.

“Щодо вулиць, їх десь 200+ в області. Дуже багато – це якісь дрібні насправді назви. Або щось десь трошечки суперечливе, оці нейтральні росіяни. Не можна називати їх хорошими. Хіба що Герцен виступав за, плюс-мінус підтримував Україну. Усі інші мали нейтральну позицію, просто вони не висловлювали негатив в бік України. Тобто це плюс-мінус 200 вулиць в області. У місті трошки менше, напевно, 50 – ті, які мали б бути перейменовані. В основному це дрібні вулиці, але є ті, що формально тоді не підпали під дію закону. Ми якраз будемо подавати їх всіх на експертну комісію при Інституті національної пам’яті. Це от у нас проспект Жуковського, де ХАІ уже, до речі, не носить ім’я Жуковського. А проспект лишився з пам’ятником. Це проспект Курчатова на П’ятихатках. Я думаю, що у нас достатньо вчених фізиків, чиїм прізвищем можна було б назвати. Була пропозиція, наче, Ігоря Толмачова, до речі. Я вважаю, що це хороша ідея. Це історія з Днем міста і якраз таки з назвами вулиці й метро “23 Серпня”. Це “Академіка Павлова”. Є вулиця Гаршина, є ще певна кількість дрібних різноманітних топонімів”, – говорить Поздняков.