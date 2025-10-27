Сотні вулиць ще треба перейменувати в Харкові та області – деколонізатори 📹
Пів сотні вулиць треба ще перейменувати у Харкові в межах деколонізації та близько двохсот – по області, заявив в інтерв’ю МГ «Об’єктив» співзасновник проєкту «Деколонізація. Україна» Вадим Поздняков.
“Щодо вулиць, їх десь 200+ в області. Дуже багато – це якісь дрібні насправді назви. Або щось десь трошечки суперечливе, оці нейтральні росіяни. Не можна називати їх хорошими. Хіба що Герцен виступав за, плюс-мінус підтримував Україну. Усі інші мали нейтральну позицію, просто вони не висловлювали негатив в бік України. Тобто це плюс-мінус 200 вулиць в області. У місті трошки менше, напевно, 50 – ті, які мали б бути перейменовані. В основному це дрібні вулиці, але є ті, що формально тоді не підпали під дію закону. Ми якраз будемо подавати їх всіх на експертну комісію при Інституті національної пам’яті. Це от у нас проспект Жуковського, де ХАІ уже, до речі, не носить ім’я Жуковського. А проспект лишився з пам’ятником. Це проспект Курчатова на П’ятихатках. Я думаю, що у нас достатньо вчених фізиків, чиїм прізвищем можна було б назвати. Була пропозиція, наче, Ігоря Толмачова, до речі. Я вважаю, що це хороша ідея. Це історія з Днем міста і якраз таки з назвами вулиці й метро “23 Серпня”. Це “Академіка Павлова”. Є вулиця Гаршина, є ще певна кількість дрібних різноманітних топонімів”, – говорить Поздняков.
Читайте також: «У країні немає інших проблем?»: Поздняков назвав ціну деколонізації (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Харків; Теги: деколонізація, новини Харкова, перейменування, поздняков;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Сотні вулиць ще треба перейменувати в Харкові та області – деколонізатори 📹», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2025 в 19:26;