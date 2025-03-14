Тепер без Жуковського: ХАІ перейменували, чи будуть зміни для студентів
НАУ «Харківський авіаційний інститут» позбувся в назві прізвища Жуковського. Про це повідомили у виші.
«Наш заклад вищої освіти змінює свою назву з Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут», – йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що таке рішення не передбачає змін в організаційно-правовій формі університету, його правовому статусі, структурі, а також у чинних договірних зобов’язаннях перед здобувачами освіти, працівниками, партнерами та державними органами влади. Всі процеси та діяльність продовжуються у штатному режимі.
«Просимо всіх працівників та здобувачів освіти враховувати цю інформацію у своїй діяльності та навчальному процесі», – звернулись у виші.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 14:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "НАУ «Харківський авіаційний інститут» позбувся в назві прізвища Жуковського. Про це повідомили у виші.".