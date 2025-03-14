Live
  • Пт 14.03.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.53
  • EUR 45

Теперь без Жуковского: ХАИ переименовали, будут ли изменения для студентов

Общество 14:49   14.03.2025
Виктория Яковенко
Теперь без Жуковского: ХАИ переименовали, будут ли изменения для студентов Фото: НАУ «ХАИ»

НАУ «Харьковский авиационный институт» лишился в названии фамилии Жуковского. Об этом сообщили в вузе.

«Наше заведение высшего образования меняет свое название из Национального аэрокосмического университета им. М. Есть. Жуковского «Харьковский авиационный институт» на Национальный аэрокосмический университет «Харьковский авиационный институт», — говорится в сообщении.

Там отметили, что такое решение не предусматривает изменений в организационно-правовой форме университета, его правовом статусе, структуре, а также действующих договорных обязательствах перед студентами, работниками, партнерами и государственными органами власти. Все процессы и деятельность продолжаются в штатном режиме.

«Просим всех работников и соискателей образования учитывать эту информацию в своей деятельности и учебном процессе», – обратились в вузе.

Читайте также: На Харьковщине – на один город больше: ВР голосовала

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 14 марта: «прилеты», ХАИ переименовали
Новости Харькова — главное за 14 марта: «прилеты», ХАИ переименовали
14.03.2025, 14:53
Сегодня 14 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 марта: какой праздник и день в истории
14.03.2025, 06:00
Харьковчане копят долги за коммуналку: кто может поплатиться имуществом 📹
Харьковчане копят долги за коммуналку: кто может поплатиться имуществом 📹
12.03.2025, 21:24
ВСУ выбили оккупантов из населенного пункта на Харьковщине – Deep State
ВСУ выбили оккупантов из населенного пункта на Харьковщине – Deep State
14.03.2025, 11:35
Сегодня часть Харькова останется без света – во сколько и где его не будет
Сегодня часть Харькова останется без света – во сколько и где его не будет
14.03.2025, 09:35
Теперь без Жуковского: ХАИ переименовали, будут ли изменения для студентов
Теперь без Жуковского: ХАИ переименовали, будут ли изменения для студентов
14.03.2025, 14:49

Новости по теме:

13:43
Тепло в Харькове снова бьет рекорды: уже следующая неделя будет «холодной»
12:33
Ни стройматериалов, ни денег: харьковчанина подозревают в мошенничестве
21:48
Взрывы в Харькове, Терехов рассказал, куда ударили БпЛА «Шахед»
13:44
Сильный ветер будет в Харькове и области в пятницу. Когда ждать похолодания
13:21
Сколько домов снесут в Харькове: Терехов назвал предварительные цифры

Вы читали новость: «Теперь без Жуковского: ХАИ переименовали, будут ли изменения для студентов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 14:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "НАУ «Харьковский авиационный институт» лишился в названии фамилии Жуковского. Об этом сообщили в вузе.".