Теперь без Жуковского: ХАИ переименовали, будут ли изменения для студентов

НАУ «Харьковский авиационный институт» лишился в названии фамилии Жуковского. Об этом сообщили в вузе.

«Наше заведение высшего образования меняет свое название из Национального аэрокосмического университета им. М. Есть. Жуковского «Харьковский авиационный институт» на Национальный аэрокосмический университет «Харьковский авиационный институт», — говорится в сообщении.

Там отметили, что такое решение не предусматривает изменений в организационно-правовой форме университета, его правовом статусе, структуре, а также действующих договорных обязательствах перед студентами, работниками, партнерами и государственными органами власти. Все процессы и деятельность продолжаются в штатном режиме.

«Просим всех работников и соискателей образования учитывать эту информацию в своей деятельности и учебном процессе», – обратились в вузе.