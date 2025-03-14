Теперь без Жуковского: ХАИ переименовали, будут ли изменения для студентов
НАУ «Харьковский авиационный институт» лишился в названии фамилии Жуковского. Об этом сообщили в вузе.
«Наше заведение высшего образования меняет свое название из Национального аэрокосмического университета им. М. Есть. Жуковского «Харьковский авиационный институт» на Национальный аэрокосмический университет «Харьковский авиационный институт», — говорится в сообщении.
Там отметили, что такое решение не предусматривает изменений в организационно-правовой форме университета, его правовом статусе, структуре, а также действующих договорных обязательствах перед студентами, работниками, партнерами и государственными органами власти. Все процессы и деятельность продолжаются в штатном режиме.
«Просим всех работников и соискателей образования учитывать эту информацию в своей деятельности и учебном процессе», – обратились в вузе.
Читайте также: На Харьковщине – на один город больше: ВР голосовала
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, переименовали, студенты, ХАИ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Теперь без Жуковского: ХАИ переименовали, будут ли изменения для студентов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 14:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "НАУ «Харьковский авиационный институт» лишился в названии фамилии Жуковского. Об этом сообщили в вузе.".