Поздняков: чи мають лишатися у Харкові вулиці на честь “хороших русских” 📹
Співзасновник проєкту «Деколонізація. Україна» Вадим Поздняков вважає, що в Україні та Харкові зокрема не повинно бути топонімів на честь у тому числі й тих російських чи радянських діячів, які відкрито не виступали проти нашої держави.
“Є росіяни, які дійсно нічого поганого чи хорошого про Україну не говорили, але навіщо вони нам потрібні, – вдався в питання Поздняков в інтерв’ю МГ “Об’єктив”. – Це всі ці Павлови, Некрасови. Там кілька десятків прізвищ, на честь яких були названі вулиці в переважній більшості великих українських міст. Тобто це один оцей пантеон російських назв. Просто одні росіяни щось говорили проти України, а інші – ні. Але навіщо вони нам потрібні? У нас достатньо своїх історичних діячів – політичних, культурних, військових. Більше ніж достатньо. Навіщо нам академік Павлов, якщо у нас є, впевнений… Окей, приберемо історію з політизацією, не будемо брати вулиці Петлюри, Мазепи. А в нас немає харківських вчених, які не заслужили на назву вулиці? Я думаю, що якщо ми зараз звернемося до університету Каразіна, аби вони підготували історичні довідки, ми втомимося вивчати цей перелік прізвищ, які не вшановані”.
Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2025 в 19:49