Поздняков: должны ли оставаться в Харькове улицы в честь «хороших русских» 📹

Общество 19:49   26.10.2025
Елена Нагорная
Поздняков: должны ли оставаться в Харькове улицы в честь «хороших русских» 📹 Фото: stroyobzor.ua

Соучредитель проекта «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков считает, что в Украине и в Харькове в частности не должно быть топонимов в честь в том числе и тех российских или советских деятелей, которые открыто не выступали против нашего государства.

«Есть россияне, которые действительно ничего плохого или хорошего об Украине не говорили, но зачем они нам нужны, — задался вопросом Поздняков в интервью МГ «Объектив». — Это все эти Павловы, Некрасовы. Там несколько десятков фамилий, в честь которых были названы улицы в подавляющем большинстве больших украинских городов. То есть это один пантеон российских названий. Просто одни россияне что-то говорили против Украины, а другие – нет. Но зачем они нам нужны? У нас достаточно своих исторических деятелей – политических, культурных, военных. Более чем достаточно. Зачем нам академик Павлов, если у нас есть, уверен… Окей, уберем историю с какой-то политизацией, не будем брать улицы Петлюры, Мазепы. У нас нет харьковских ученых, которые заслужили название улицы? Я думаю, что если мы сейчас обратимся в университет Каразина, чтобы они подготовили исторические справки, мы устанем изучать этот перечень фамилий, которые не удостоены чести».

«В стране нет других проблем?»: Поздняков назвал цену деколонизации (видео)

Автор: Елена Нагорная
