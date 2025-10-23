«В стране нет других проблем?»: Поздняков назвал цену деколонизации (видео)

Соучредитель проекта «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков в интервью МГ «Объектив» ответил на один из распространенных комментариев под публикациями о деятельности сообщества: «Что, в стране нет других проблем?»

Поздняков подчеркнул, что сейчас в Украине есть очень много различных вопросов. Один из них, процесс деколонизации, активист сравнивает в том числе с вывозом мусора.

«Все эти российские, советские, имперские памятники, названия улиц, вывески на русском языке и т.д. — все эти вопросы должны были быть решены еще в начале 90-х годов, как раз когда Украина восстановила свою независимость, — говорит Поздняков. – Но, к сожалению, именно из-за этого «не время» все затянулось на 30 с лишним лет. То есть потому что сейчас в стране война, мы что – не должны вывозить мусор возле домов? Должны вывозить. Это очень дорогое удовольствие? Ну, откровенно говоря, деколонизация и декоммунизация обходятся городу дешевле, чем вывоз мусора за один день. Это копеечные расходы, но они на самом деле являются теми, которые должны быть приоритетными среди расходов, которые не являются фронтовыми, не являются военными».

То есть, продолжил свою мысль активист, часть бюджетных денег горсовет должен тратить на оборону, а часть — на гуманитарные вопросы, среди которых популяризация украинской культуры, языка, процессы декоммунизации и деколонизации. Демонтаж одного памятника может стоить несколько тысяч гривен, тогда как замена табличек при переименовании улиц — процесс более затратный, признал Поздняков.

«Но в целом, как показывает опыт, одна табличка стоит, если качественная, порядка тысячи. Если это на частном доме, есть города в Украине, где мы ставили за свой счет, бывало 200-300 гривен, зависит от тиража, наложения. Они вполне нормальные, висят. Ничего с ними не случилось, они не выцвели. Просто в таких городах, как Киев, Харьков, Одесса, есть дизайн-код, есть определенные требования к табличкам. Я больше скажу. Во-первых, таблички должны меняться раз в пять лет, насколько я помню. Во-вторых, мы можем видеть, что харьковские городские власти даже на улицах, которые не переименованы, решили обновить дизайн-код. И мы видим на Сумской, например, новые указатели, просто потому, что так решил город. То есть и от этих синих город будет избавляться в любом случае», — добавил активист.