Поздняков перечислил памятники, которые еще нужно убрать из Харькова (видео)

Общество 17:13   22.10.2025
Елена Нагорная
Поздняков перечислил памятники, которые еще нужно убрать из Харькова (видео) Фото: stroyobzor.ua

Несколько десятков памятников российским и советским деятелям еще необходимо демонтировать в Харькове в рамках деколонизации, заявил в интервью МГ «Объектив» соучредитель проекта «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков.

«Это скульптурная группа «дружбы народов» на Харьковском мосту. Это памятник Шумилову на улице Морозова, насколько я помню, там у него просто клейма негде ставить, на этом коммунисте. Это бюсты Жуковского и Гагарина возле ХАИ. Наконец-то счистить серпы и молоты с Харьковского городского совета, убрать звезду со шпиля возле городского совета. Огромный мурал Гагарина наконец-то убрать. В целом это несколько десятков таких объектов, которые остались в городе. Это можно при наличии политической воли решить за пару месяцев. А, и звезда на Харьковских Дивизий с этим буденовцем. Я думаю, что, честно, чествование участников изгнания нацизма — это ок, это супер, но там нужен другой памятник. Этот памятник в виде звезды с этим буденовцем, советским солдатом — это абсолютно не окей», — считает Поздняков.

Читайте также: Поздняков: Понимаю, почему власти Харькова не пошли на ул. Бандеры и Шухевича

Автор: Елена Нагорная
