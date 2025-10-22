Поздняков перерахував пам’ятники, які ще треба прибрати з Харкова (відео)

Кілька десятків пам’ятників російським та радянським діячам ще треба демонтувати в Харкові в межах деколонізації, заявив в інтерв’ю МГ “Об’єктив” співзасновник проєкту “Деколонізація. Україна” Вадим Поздняков.

“Це скульптурна група “дружби народів” на Харківському мосту. Це пам’ятник Шумилову на вулиці Морозова, наскільки я пам’ятаю, там у нього просто клейма не має де ставити, на цьому комуністі. Це погруддя Жуковського і Гагаріна біля ХАІ. Нарешті зчистити серпи й молоти з Харківської міської ради, прибрати зірку зі шпиля біля міської ради. Величезний мурал Гагаріна нарешті прибрати. Загалом це кілька десятків таких об’єктів, які лишилися у місті. Це можна за умов наявності політичної волі вирішити за пару місяців. А, і зірка на Харківських Дивізій з цим будьонівцем. Я думаю, що, чесно, вшанування учасників вигнання нацизму – це ок, це супер, але там потрібен інший пам’ятник. Цей пам’ятник у вигляді зірки з цим будьонівцем, радянським солдатом – це абсолютно не окей”, – вважає Поздняков.