«У країні немає інших проблем?»: Поздняков назвав ціну деколонізації (відео)
Співзасновник проєкту «Деколонізація. Україна» Вадим Поздняков в інтерв’ю МГ «Об’єктив» відповів на один із розповсюджених коментарів щодо діяльності спільноти: «Що, у країні немає інших проблем?»
Поздняков наголосив, що зараз в Україні є дуже багато різних питань. Одне з них, процес деколонізації, активіст порівнює зокрема з вивезенням сміття.
“Усі ці російські, радянські, імперські пам’ятники, назви вулиць, вивіски російською мовою тощо – ці всі питання мали бути закриті ще на початку 90-х років, якраз коли Україна відновила свою незалежність, – говорить Поздняков. – Але, на жаль, якраз через оцей “неначасенськ” це все затягнулося на 30 з гаком років. Тобто тому що зараз у країні війна, ми що – не маємо вивозити сміття біля будинків? Маємо вивозити. Чи це дуже дороге задоволення? Ну, відверто кажучи, деколонізація та декомунізація обходяться місту дешевше, ніж вивіз сміття за один день. Це копійчані витрати, але вони насправді є тими, які б мали бути пріоритетними серед витрат, які не є фронтовими, не є військовими”.
Тобто, продовжив свою думку активіст, частину бюджетних грошей міськрада має витрачати на оборону, а частину – на гуманітарні питання, серед яких популяризація української культури, мови, процеси декомунізації та деколонізації. Демонтаж одного пам’ятника може коштувати кілька тисяч гривень, тоді як заміна табличок під час перейменувань вулиць – процес більш затратний, визнав Поздняков.
“Але загалом, як показує досвід, одна табличка коштує, якщо якісна, порядку тисячі. Якщо це на приватному будинку, є міста в Україні, де ми ставили власним коштом, бувало 200-300 гривень, залежить від тиражу, накладу. Вони цілком собі нормальні, висять. Нічого з ними не сталося, вони не вицвіли. Просто в таких містах, як Київ, Харків, Одеса, є дизайн-код, є певні вимоги до табличок. Я більше скажу. По-перше, таблички мають мінятися раз на п’ять років, наскільки я пам’ятаю. По-друге, ми можемо побачити, що Харківська міська влада навіть на вулицях, які не перейменовані, вирішила оновити дизайн-код. І ми бачимо на Сумській, наприклад, нові покажчики, просто тому, що так вирішило місто. Тобто і цих синіх місто буде позбавлятися в будь-якому разі”, – додав активіст.
Новини за темою:
Категорії: Оригінально, Харків; Теги: деколонізація, новини Харкова, поздняков;
Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2025 в 19:59;