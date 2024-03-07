Не платил алименты более 10 лет: с харьковчанина взыскали 300 тыс. грн
Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции
В Харькове мужчина с 2013 года не платил алименты на ребенка, поэтому к нему применили ряд правовых ограничений.
«С тех пор, пока ребенок не достиг совершеннолетия, он задолжал ему более 300 тысяч гривен», — сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.
Из-за долга харьковчанину запретили выезжать за пределы Украины и управлять авто. После этого мужчина заплатил деньги ребенку, отметили в управлении.
Читайте также: В Харькове с отца, не платившего алименты на ребенка, взыскали 160 тыс. грн
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: алименты, взыскали, дитина, долг, отец, платил, ребенок, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Не платил алименты более 10 лет: с харьковчанина взыскали 300 тыс. грн»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 13:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове мужчина с 2013 года не платил алименты на ребенка, поэтому к нему применили ряд правовых ограничений.".