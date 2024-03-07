Не платил алименты более 10 лет: с харьковчанина взыскали 300 тыс. грн

В Харькове мужчина с 2013 года не платил алименты на ребенка, поэтому к нему применили ряд правовых ограничений.

«С тех пор, пока ребенок не достиг совершеннолетия, он задолжал ему более 300 тысяч гривен», — сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Из-за долга харьковчанину запретили выезжать за пределы Украины и управлять авто. После этого мужчина заплатил деньги ребенку, отметили в управлении.