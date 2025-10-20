Live
  • Пн 20.10.2025
  • Харків  +6°С
  • USD 41.73
  • EUR 48.76

Куди пішла працювати 73-річна ексзаступниця мера Харкова

Суспільство 21:21   20.10.2025
Оксана Якушко
Куди пішла працювати 73-річна ексзаступниця мера Харкова

Ексзаступниця Ігоря Терехова Світлана Горбунова-Рубан очолила комунальну установу “Консультативно-кризовий центр “Відповідальне батьківство”, повідомляє ХАЦ.

Про те, що залишає посаду заступника Харківського міського голови, але не планує відпочивати, Світлана Горбунова-Рубан повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Я ще попрацюю, я хочу завершити проєкт, який не дала реалізувати війна. Цей проєкт спрямований на допомогу сім’ям з дітьми. Є розуміння про те, що треба зробити. Є бажання зробити це найкращим чином. І є команда однодумців», – написала Світлана Горбунова-Рубан.

ХАЦ з’ясував, що 14 жовтня, одразу після звільнення, Горбунова-Рубан отримала іншу посаду.

«Того ж 14 жовтня міський голова Харкова підписав  розпорядження про призначення Світлани Горбунової-Рубан керівницею комунального закладу «Консультативно-кризовий центр «Відповідальне батьківство», – повідомили активісти.

Раніше на цій посаді працювала онука Світлани Горбунової-Рубан – Ганна, яка тепер працюватиме у міськраді заступницею директора департаменту – начальника управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту.

Читайте також: «Пішла жара»: КАБ вперше летіли з Харківщини на Полтавщину

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Найпопулярніша зброя проти Харкова (статистика обстрілів)
Найпопулярніша зброя проти Харкова (статистика обстрілів)
20.10.2025, 22:20
Драпатого призначили «гасити пожежу» у Куп’янську – Коваленко
Драпатого призначили «гасити пожежу» у Куп’янську – Коваленко
20.10.2025, 18:44
Пожежа на виробництві вирувала у Харкові (відео, фото)
Пожежа на виробництві вирувала у Харкові (відео, фото)
20.10.2025, 19:17
Де сьогодні, 20 жовтня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Де сьогодні, 20 жовтня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
20.10.2025, 16:18
Вдень і вночі дощі. Прогноз погоди на 21 жовтня у Харкові й області
Вдень і вночі дощі. Прогноз погоди на 21 жовтня у Харкові й області
20.10.2025, 20:21
Куди пішла працювати 73-річна ексзаступниця мера Харкова
Куди пішла працювати 73-річна ексзаступниця мера Харкова
20.10.2025, 21:21

Новини за темою:

16.10.2025
«Ви були взірцем людяності». Багаторічна заступниця Терехова пішла на пенсію
01.11.2024
«Є така проблема»: у Харкові понад 200 тис. переселенців, місць вже замало
01.11.2024
Третина Харкова – пенсіонери: у мерії відповіли, як при цьому місто не старіє
01.11.2024
“Я такої людської трагедії давно не бачила” – віцемерка Харкова про “приліт”
17.10.2024
Харків стає містом переселенців і людей похилого віку: що говорять у мерії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Куди пішла працювати 73-річна ексзаступниця мера Харкова», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2025 в 21:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ексзаступниця Ігоря Терехова Світлана Горбунова-Рубан очолила комунальну установу “Консультативно-кризовий центр “Відповідальне батьківство”, повідомляє ХАЦ.".