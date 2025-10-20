Куди пішла працювати 73-річна ексзаступниця мера Харкова

Ексзаступниця Ігоря Терехова Світлана Горбунова-Рубан очолила комунальну установу “Консультативно-кризовий центр “Відповідальне батьківство”, повідомляє ХАЦ.

Про те, що залишає посаду заступника Харківського міського голови, але не планує відпочивати, Світлана Горбунова-Рубан повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Я ще попрацюю, я хочу завершити проєкт, який не дала реалізувати війна. Цей проєкт спрямований на допомогу сім’ям з дітьми. Є розуміння про те, що треба зробити. Є бажання зробити це найкращим чином. І є команда однодумців», – написала Світлана Горбунова-Рубан.

ХАЦ з’ясував, що 14 жовтня, одразу після звільнення, Горбунова-Рубан отримала іншу посаду.

«Того ж 14 жовтня міський голова Харкова підписав розпорядження про призначення Світлани Горбунової-Рубан керівницею комунального закладу «Консультативно-кризовий центр «Відповідальне батьківство», – повідомили активісти.

Раніше на цій посаді працювала онука Світлани Горбунової-Рубан – Ганна, яка тепер працюватиме у міськраді заступницею директора департаменту – начальника управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту.