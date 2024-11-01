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“Я такої людської трагедії давно не бачила” – віцемерка Харкова про “приліт”

Події 13:26   01.11.2024
Олена Нагорна
Оксана Горун
“Я такої людської трагедії давно не бачила” – віцемерка Харкова про “приліт”

Заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан поділилася подробицями про загиблого 12-річного хлопчика, якого витягли з-під завалів на Салтівці.

Останній “приліт”… Я такої трагедії людської давно вже не бачила. Хлопчика знайшли 12-річного, коли розбирали завали, він сидів біля комп’ютера. Він помер. Ми сьогодні його ховаємо. Мати його в реанімації, батько в страшному стані – не знає, що робити. Але біля нього є люди“, – поділилася Горбунова-Рубан під час публічної дискусії “Відновлення Харкова: спільне бачення та стратегія влади й суспільства”.

Вона повідомила, що питання, які пов’язані з наслідками “прильоту” по 9-поверхівці на вулиці Нескорених у Харкові, зараз – першочергові.

Проблема в цьому будинку. На перший погляд, він може просто, як то кажуть “скластися”: панельна будівля, пряме попадання КАБа. І вона дуже постраждала від вибухової хвилі. Ті порушення, які бомба зробила, влучивши в дім – це одні порушення, а те, яка пішла хвиля від цього прильоту, – це вже інше порушення. Ви самі розумієте, закінчується це просто вибитими вікнами в радіусі досить великому. Тому що ті будівлі, які були поруч, у радіусі прильоту – вони теж постраждали. І з ними теж треба працювати”, – пояснила віцемерка.

Нагадаємо, 30 жовтня російський КАБ ударив по дев’ятиповерхівці в Салтівському районіЗагинула 12-річна дитина – її намагалися реанімувати близько пів години на “швидкій”, але не змогли. Наступного дня з-під завалів витягли тіла ще двох загиблих – 15-річного хлопця та чоловіка. Кількість постраждалих від цього “прильоту” перевищила 30 людей. За даними ХОВА, 1 листопада в лікарні залишаються 10 поранених. У тому числі – дитина 11 років у стані середньої тяжкості, має позитивну динаміку.

Серед девʼяти дорослих у важкому стані жінка, прооперована, стан стабільний, під наглядом лікарів у реанімації. Інші пацієнти – стан середній, стабільний“, – поінформувала прессекретарка начальника ХОВА Олега Синєгубова Олена Шаповал.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 13:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан поділилася подробицями про загиблого 12-річного хлопчика, якого витягли з-під завалів на Салтівці".