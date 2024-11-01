«Я такой человеческой трагедии давно не видела» — вице-мэр Харькова о прилете

Заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан поделилась подробностями о погибшем 12-летнем ребенке, которого вытащили из-под завалов на Салтовке.

«Последний «прилет»… Я такой человеческой трагедии давно уже не видела. Мальчика нашли 12-летнего, когда разбирали завалы, он сидел у компьютера… Он умер. Мы сегодня его хороним. Мать его в реанимации, отец в страшном состоянии – не знает, что делать. Но возле него есть люди», — поделилась Горбунова-Рубан во время публичной дискуссии «Восстановление Харькова: совместное видение и стратегия власти и общества».

Она сообщила, что вопросы, связанные с последствиями «прилета» по 9-этажке на улице Непокоренных в Харькове, сейчас — первоочередные.

«Проблема и в этом доме. На первый взгляд, он может просто, как говорится, «сложиться»: панельное здание, прямое попадание КАБа. И он сильно пострадал от взрывной волны. Те нарушения, которые бомба произвела, попав в дом – это одни нарушения, а возникшая волна от этого прилета — это уже другие нарушения. Вы сами понимаете. Заканчивается это просто выбитыми окнами в достаточно большом радиусе. Потому что сооружения рядом, в радиусе прилета, – они тоже пострадали. И с ними тоже нужно работать», — пояснила вице-мэр.

Напомним, 30 октября российский КАБ ударил по девятиэтажке в Салтовском районе. Погиб 12-летний ребенок — его пытались реанимировать около получаса в «скорой», но не смогли. На следующий день из-под завалов вытащили тела еще двух погибших — 15-летнего парня и мужчины. Количество пострадавших от этого «прилета» превысило 30 человек. По данным ХОВА, 1 ноября в больнице остаются 10 раненых. В том числе — ребенок 11 лет в состоянии средней тяжести, у него есть положительная динамика.

«Среди девяти взрослых в тяжелом состоянии женщина, прооперированная, состояние стабильное, под наблюдением врачей в реанимации», — проинформировала пресс-секретарь начальника ХОВА Олега Синегубова Елена Шаповал.