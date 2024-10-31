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Синегубов: 40 людей ранены, двое погибли за сутки из-за ударов оккупантов

Происшествия 08:51   31.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: 40 людей ранены, двое погибли за сутки из-за ударов оккупантов Фото: Олег Синегубов/Telegram

В утренней сводке 31 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковщины.

Накануне в 15:30 враг ударил по Купянском району из РСЗО. В результате обстрела поврежден многоквартирный дом и два авто полицейских. Пострадали пять человек: 57-летняя женщина, двое мужчин 51 и 58 лет и два сотрудника полиции 36 и 39 лет.

«16:02, Купянский р-н, Петропавловская ТГ, с. Кучеровка. В результате обстрела пострадал мужчина 42 года. Также погиб 42-летний мужчина», – добавил Синегубов.

В 22:49 россияне обстреляли Харьков. Под ударом оказался Салтовский район.

«В результате обстрела КАБ повреждены 16 легковых автомобилей и 14 многоквартирных жилых домов (стекло окон). Пострадали 34 человека (из них ребенок, 11 лет) Погиб 12-летний мальчик», – написал начальник ХОВА.

Читайте также: Новости Харькова – главное 31.10: удар КАБ, погиб ребенок, люди под завалами

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 08:51;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 31 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковщины.".