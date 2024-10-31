Синегубов: 40 людей ранены, двое погибли за сутки из-за ударов оккупантов

В утренней сводке 31 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковщины.

Накануне в 15:30 враг ударил по Купянском району из РСЗО. В результате обстрела поврежден многоквартирный дом и два авто полицейских. Пострадали пять человек: 57-летняя женщина, двое мужчин 51 и 58 лет и два сотрудника полиции 36 и 39 лет.

«16:02, Купянский р-н, Петропавловская ТГ, с. Кучеровка. В результате обстрела пострадал мужчина 42 года. Также погиб 42-летний мужчина», – добавил Синегубов.

В 22:49 россияне обстреляли Харьков. Под ударом оказался Салтовский район.

«В результате обстрела КАБ повреждены 16 легковых автомобилей и 14 многоквартирных жилых домов (стекло окон). Пострадали 34 человека (из них ребенок, 11 лет) Погиб 12-летний мальчик», – написал начальник ХОВА.