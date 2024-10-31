Синєгубов: 40 людей поранені, двоє загинули за добу через удари окупантів
У ранковому зведенні 31 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківщини.
Напередодні о 15:30 ворог ударив по Куп’янському району із РСЗВ. Внаслідок обстрілу пошкоджений багатоквартирний будинок та два авто поліцейських. Постраждали п’ятеро людей: 57-річна жінка, двоє чоловіків 51 і 58 років і двоє співробітників поліції 36 і 39 років.
“16:02, Куп’янський р-н, Петропавлівська ТГ, с. Кучерівка. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 42 роки. Також загинув 42-річний чоловік”, – додав Синєгубов.
О 22:49 росіяни обстріляли Харків. Під ударом опинився Салтівський район.
“Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 16 легкових автомобілів та 14 багатоквартирних житлових будинків (скління вікон). Постраждали 34 людини (з них дитина, 11 років) Загинув 12-річний хлопчик”, – написав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 08:51;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 31 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківщини.".