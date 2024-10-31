Новини Харкова – головне за 31.10: людей дістають з-під завалів 9-поверхівки
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
00:30
Постраждалих у Харкові вже 24, рятувальники розбирають завали, ризикуючи життям
У Харкові після опівночі продовжується аварійно-рятувальна операція на місці “прильоту” російської авіабомби. Розбирають завали під’їзду дев’ятиповерхівки на Салтівці. Повністю зруйновані кілька поверхів. Під завалами залишаються люди, сказав на місці прильоту начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Відео: пресслужба ХОВА
“Під завалами, щонайменше, перебувають ще дві людини, з них одна дитина. Наші підрозділи ДСНС намагаються деблокувати людей і провести рятувальну операцію. Це все ускладнюється тим, що руйнування досить значні та є ризик обвалу конструктиву житлового будинку. Наразі наші підрозділи ДСНС, фактично, ризикуючи життям, намагаються врятувати людей”, — зазначив начальник ХОВА.
Кількість постраждалих зросла вже до 24, поінформував мер Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 00:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".