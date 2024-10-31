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Центр Куп’янська повністю зруйнований – Синєгубов

Суспільство 13:20   31.10.2024
Вікторія Яковенко
Центр Куп’янська повністю зруйнований – Синєгубов скриншот

Ситуація у Куп’янському районі на Харківщині – важка, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону. Він наразі перебуває у Куп’янську.

«Щодня Куп’янськ обстрілюють КАБами, і не лише ФАБ-500, а й 1500, 3000, які мають надзвичайно руйнівну силу. Центральна частина міста зруйнована повністю. Наразі ведуться активні бойові дії. Наші воїни стоять на оборонних позиціях», – сказав Синєгубов.

За його словами, наразі частково відключене водопостачання на правому березі Куп’янщини. Там організували підвіз води.

За три тижні з цього напрямку вивезли понад 3 тисяч людей.

«Ворог вистежує наших цивільних, цивільні авто, евакуаційні, авто Нацполіції, ДСНС. Вони (окупанти – ред.) цілятьу  масові скупчення людей», – додав голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 13:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація у Куп’янському районі на Харківщині – важка, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону. Він наразі перебуває у Куп’янську.".