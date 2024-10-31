Центр Куп’янська повністю зруйнований – Синєгубов
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Ситуація у Куп’янському районі на Харківщині – важка, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону. Він наразі перебуває у Куп’янську.
«Щодня Куп’янськ обстрілюють КАБами, і не лише ФАБ-500, а й 1500, 3000, які мають надзвичайно руйнівну силу. Центральна частина міста зруйнована повністю. Наразі ведуться активні бойові дії. Наші воїни стоять на оборонних позиціях», – сказав Синєгубов.
За його словами, наразі частково відключене водопостачання на правому березі Куп’янщини. Там організували підвіз води.
За три тижні з цього напрямку вивезли понад 3 тисяч людей.
«Ворог вистежує наших цивільних, цивільні авто, евакуаційні, авто Нацполіції, ДСНС. Вони (окупанти – ред.) цілятьу масові скупчення людей», – додав голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: куп'янск, обстріл, сінєгубов, ФАБ, хова, центр;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 13:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація у Куп’янському районі на Харківщині – важка, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону. Він наразі перебуває у Куп’янську.".