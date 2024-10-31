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Центр Купянска полностью разрушен – Синегубов

Общество 13:20   31.10.2024
Виктория Яковенко
Центр Купянска полностью разрушен – Синегубов скриншот

Ситуация в Купянском районе в Харьковской области – тяжелая, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона. Он находится в Купянске.

«Ежедневно Купянск обстреливают КАБами, и не только ФАБ-500, но и 1500, 3000, которые обладают чрезвычайно разрушительной силой. Центральная часть города полностью разрушена. Сейчас ведутся активные боевые действия. Наши воины стоят на оборонных позициях», – сказал Синегубов.

По его словам, сейчас частично отключено водоснабжение на правом берегу Купянщины. Там организовали подвоз воды.

За три недели с этого направления вывезли более 3 тысяч человек.

«Враг выслеживает наших гражданских, гражданские авто, эвакуационные, авто Нацполиции, ГСЧС. Они (оккупанты – ред.) целятся в массовые скопления людей», — добавил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 13:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в Купянском районе в Харьковской области – тяжелая, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона. Он находится в Купянске.".