Центр Купянска полностью разрушен – Синегубов

Ситуация в Купянском районе в Харьковской области – тяжелая, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона. Он находится в Купянске.

«Ежедневно Купянск обстреливают КАБами, и не только ФАБ-500, но и 1500, 3000, которые обладают чрезвычайно разрушительной силой. Центральная часть города полностью разрушена. Сейчас ведутся активные боевые действия. Наши воины стоят на оборонных позициях», – сказал Синегубов.

По его словам, сейчас частично отключено водоснабжение на правом берегу Купянщины. Там организовали подвоз воды.

За три недели с этого направления вывезли более 3 тысяч человек.

«Враг выслеживает наших гражданских, гражданские авто, эвакуационные, авто Нацполиции, ГСЧС. Они (оккупанты – ред.) целятся в массовые скопления людей», — добавил глава ХОВА.