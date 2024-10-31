Центр Купянска полностью разрушен – Синегубов
Ситуация в Купянском районе в Харьковской области – тяжелая, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона. Он находится в Купянске.
«Ежедневно Купянск обстреливают КАБами, и не только ФАБ-500, но и 1500, 3000, которые обладают чрезвычайно разрушительной силой. Центральная часть города полностью разрушена. Сейчас ведутся активные боевые действия. Наши воины стоят на оборонных позициях», – сказал Синегубов.
По его словам, сейчас частично отключено водоснабжение на правом берегу Купянщины. Там организовали подвоз воды.
За три недели с этого направления вывезли более 3 тысяч человек.
«Враг выслеживает наших гражданских, гражданские авто, эвакуационные, авто Нацполиции, ГСЧС. Они (оккупанты – ред.) целятся в массовые скопления людей», — добавил глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: купянск, обстрел, синєгубов, синегубов, ФАБ, хова, центр;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 13:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в Купянском районе в Харьковской области – тяжелая, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона. Он находится в Купянске.".