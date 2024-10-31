«Наступний удар очікуємо приблизно о 4-й ранку» – голова Нацполіції Харківщини
У період між 4-ю та 6-ю годинами ранку росіяни можуть завдати чергового авіаудару по Харкову та області.
Про це на місці “прильоту” по дев’ятиповерхівці в Салтівському районі сказав журналістам голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
«Загалом на теперішній час за нинішню добу це вже 21-й був КАБ, який залетів на область. До ранку, до 6-ї, я впевнений, ця цифра також зміниться. Тобто КАБи вони кидають з інтервалом у дві-три години. Наступний удар ми очікуємо приблизно о 4-й ранку», — попередив Тимошко.
Відео: пресслужба ГУ НП у Харківській області
Нагадаємо, близько 22:45 у Харкові було чутно вибух. Російський КАБ влетів у четвертий поверх дев’ятиповерхового будинку у Салтівському районі. Загинула 11-річна дитина, ще 30 людей постраждали. Під завалами можуть бути люди. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, є загроза обвалу конструктиву будинку.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, Владимир Тимошко, КАБ, поліція Харківський області;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 01:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У період між 4-ю та 6-ю годинами ранку росіяни можуть завдати чергового авіаудару по Харкову та області".