«Наступний удар очікуємо приблизно о 4-й ранку» – голова Нацполіції Харківщини

У період між 4-ю та 6-ю годинами ранку росіяни можуть завдати чергового авіаудару по Харкову та області.

Про це на місці “прильоту” по дев’ятиповерхівці в Салтівському районі сказав журналістам голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

«Загалом на теперішній час за нинішню добу це вже 21-й був КАБ, який залетів на область. До ранку, до 6-ї, я впевнений, ця цифра також зміниться. Тобто КАБи вони кидають з інтервалом у дві-три години. Наступний удар ми очікуємо приблизно о 4-й ранку», — попередив Тимошко.

Відео: пресслужба ГУ НП у Харківській області

Нагадаємо, близько 22:45 у Харкові було чутно вибух. Російський КАБ влетів у четвертий поверх дев’ятиповерхового будинку у Салтівському районі. Загинула 11-річна дитина, ще 30 людей постраждали. Під завалами можуть бути люди. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, є загроза обвалу конструктиву будинку.