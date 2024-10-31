Удар по будинку в Харкові: дитину не змогли врятувати, можуть бути ще загиблі

11-річна дитина загинула внаслідок авіаудару по дев’ятиповерховому будинку в Салтівському районі Харкова.

Оновлено о 01:58. Відео наслідків обстрілу Салтівського району опублікувала облпрокуратура.

Оновлено о 01:19. Загиблому хлопчику було 11 років, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Його деблокували з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами. Медики більш як пів години проводили реанімаційні заходи. На жаль, врятувати дитину не вдалося”, — написав Синєгубов.

Оновлено о 01:06. “30 постраждалих, з них одна дитина під завалами, одна дитина загинула. Немає слів”, – пише мер Ігор Терехов.

Під завалами можуть бути щонайменше двоє людей, серед них – дитина, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

00:48. “Медикам, попри намагання, не вдалося реанімувати хлопчика”, – повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Про ймовірно ще двох загиблих повідомляє речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

«Зараз під завалами видніються частини тіл, але жодних ознак життя. Вони під дуже сильними завалами, зараз продовжуються аварійно-рятувальні роботи», – розповів Чубенко.

Четверо постраждалих, за його даними, у тяжкому стані. Ще четверо – у стані середньої тяжкості.

За словами Чубенка, росіяни використали ФАБ з УМПК, запуск був здійснений з району міста Строїтель Бєлгородської області. Бомба влучила між третім та четвертим поверхами будинку, внаслідок чого стався обвал.

Нагадаємо, близько 22:45 у Харкові було чутно вибух. Російський КАБ влетів у четвертий поверх дев’ятиповерхового будинку у Салтівському районі. Мер Ігор Терехов повідомляв, що серед постраждалих – двоє тяжких: дитина 11 років та 22-річний хлопець. Під завалами можуть бути люди, зокрема жінка та дитина. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, є загроза обвалу конструктиву будинку.