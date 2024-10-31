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Удар по 9-этажке в Харькове: ребенка не смогли спасти, могут быть еще погибшие

Происшествия 01:58   31.10.2024
Елена Нагорная
Удар по 9-этажке в Харькове: ребенка не смогли спасти, могут быть еще погибшие

11-летний ребенок погиб в результате авиаудара по девятиэтажному дому в Салтовском районе Харькова.

Обновлено в 01:58. Видео последствий обстрела Салтовского района опубликовала облпрокуратура.

Обновлено в 01:19. Погибшему ребенку было 11 лет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Его деблокировали из-под завалов с тяжелыми травмами головы и переломами. Медики более получаса проводили реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти ребенка не удалось», — написал Синегубов.

Обновлено в 01:06. «30 пострадавших, из них один ребенок под завалами, один ребенок погиб. Нет слов», — пишет мэр Игорь Терехов.

Под завалами могут быть по меньшей мере два человека, среди них — ребенок, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

00:48. «Медикам, несмотря на попытки, не удалось реанимировать мальчика», — сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

О вероятно еще двух погибших сообщает спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Сейчас под завалами виднеются части тел, но никаких признаков жизни. Они под очень сильными завалами, сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы», — рассказал Чубенко.

Четверо пострадавших, по его данным, в тяжелом состоянии. Еще четверо — в состоянии средней тяжести.

По словам Чубенко, россияне использовали ФАБ с УМПК, запуск был осуществлен из района города Строитель Белгородской области. Бомба ударила между третьим и четвертым этажами дома, в результате чего произошел обвал.

Напомним, около 22:45 в Харькове был слышен взрыв. Российский КАБ влетел в четвертый этаж девятиэтажного дома в Салтовском районе. Мэр Игорь Терехов сообщал, что среди пострадавших — двое тяжелых: ребенок 11 лет и 22-летний парень. Под завалами могут быть люди, в том числе женщина и ребенок. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, есть угроза обрушения конструктива дома.

Читайте также: Видео разрушенной 9-этажки в Харькове опубликовал Зеленский

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 01:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ребенок погиб вследствие авиаудара по девятиэтажному дому в Салтовском районе Харькова, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. Еще 29 человек пострадали.".