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«Следующий удар ожидаем примерно в четыре утра» — глава Нацполиции Харьковщины

Происшествия 01:31   31.10.2024
Елена Нагорная
«Следующий удар ожидаем примерно в четыре утра» — глава Нацполиции Харьковщины Скриншот

В период между четырьмя и шестью часами утра россияне могут нанести очередной авиаудар по Харькову и области.

Об этом на месте «прилета» по девятиэтажке в Салтовском районе сказал журналистам глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Всего в настоящее время за нынешние сутки это уже 21-й был КАБ, который залетел на область. До утра, до шести, я уверен, эта цифра также поменяется. То есть КАБы они бросают с интервалом в два-три часа. Следующий удар мы ожидаем примерно в четыре утра», — предупредил Тимошко.

Видео: пресс-служба ГУ НП в Харьковской области

Напомним, около 22:45 в Харькове был слышен взрыв. Российский КАБ влетел в четвертый этаж девятиэтажного дома в Салтовском районе. Погиб 11-летний ребенок, еще 30 человек пострадали. Под завалами могут быть люди. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, есть угроза обрушения конструктива дома.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 01:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В период между четырьмя и шестью часами утра россияне могут нанести очередной авиаудар по Харькову и области.".