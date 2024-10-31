«Следующий удар ожидаем примерно в четыре утра» — глава Нацполиции Харьковщины
В период между четырьмя и шестью часами утра россияне могут нанести очередной авиаудар по Харькову и области.
Об этом на месте «прилета» по девятиэтажке в Салтовском районе сказал журналистам глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
«Всего в настоящее время за нынешние сутки это уже 21-й был КАБ, который залетел на область. До утра, до шести, я уверен, эта цифра также поменяется. То есть КАБы они бросают с интервалом в два-три часа. Следующий удар мы ожидаем примерно в четыре утра», — предупредил Тимошко.
Видео: пресс-служба ГУ НП в Харьковской области
Напомним, около 22:45 в Харькове был слышен взрыв. Российский КАБ влетел в четвертый этаж девятиэтажного дома в Салтовском районе. Погиб 11-летний ребенок, еще 30 человек пострадали. Под завалами могут быть люди. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, есть угроза обрушения конструктива дома.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, Владимир Тимошко, КАБ, полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 01:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В период между четырьмя и шестью часами утра россияне могут нанести очередной авиаудар по Харькову и области.".