«Следующий удар ожидаем примерно в четыре утра» — глава Нацполиции Харьковщины

В период между четырьмя и шестью часами утра россияне могут нанести очередной авиаудар по Харькову и области.

Об этом на месте «прилета» по девятиэтажке в Салтовском районе сказал журналистам глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Всего в настоящее время за нынешние сутки это уже 21-й был КАБ, который залетел на область. До утра, до шести, я уверен, эта цифра также поменяется. То есть КАБы они бросают с интервалом в два-три часа. Следующий удар мы ожидаем примерно в четыре утра», — предупредил Тимошко.

Видео: пресс-служба ГУ НП в Харьковской области

Напомним, около 22:45 в Харькове был слышен взрыв. Российский КАБ влетел в четвертый этаж девятиэтажного дома в Салтовском районе. Погиб 11-летний ребенок, еще 30 человек пострадали. Под завалами могут быть люди. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, есть угроза обрушения конструктива дома.