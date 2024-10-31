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Фото зруйнованої багатоповерхівки після обстрілу росіян показали у прокуратурі

Події 09:15   31.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото зруйнованої багатоповерхівки після обстрілу росіян показали у прокуратурі

Попередньо, зазначили у Харківській обласній прокуратурі, ворог атакував місто ФАБ-500 з УМПК. 

З-під завалів рятувальники деблокували 12-річного хлопчика з важкими травмами. Медики проводили реанімаційні заходи. На жаль, дитину врятувати не вдалось. Ще 35 людей постраждали, серед яких хлопець 11 років. Пошкоджено сусідні багатоповерхівки, щонайменше 20 авто. Пошуково-рятувальна операція триває. Інформація буде оновлюватись“, – написали в прокуратурі.

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Нагадаємо, пізно ввечері 30 жовтня російський КАБ ударив по дев’ятиповерхівці у Салтівському районі. Розбір завалів зранку ще триває, безвісти зниклим вважають 15-річного хлопця.  За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, є загроза обвалення конструктиву вдома.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 09:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо, зазначили у Харківській обласній прокуратурі, ворог атакував місто ФАБ-500 з УМПК. ".