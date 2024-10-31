Фото разрушенной многоэтажки после обстрела россиян показали в прокуратуре
Предварительно, отметили в Харьковской областной прокуратуре, враг атаковал город ФАБ-500 с УМПК.
«Из-под завалов спасатели деблокировали 12-летнего мальчика с тяжелыми травмами. Медики проводили реанимационные мероприятия. К сожалению, ребенка спасти не удалось. Еще 35 человек пострадали, среди которых юноша 11 лет. Повреждены соседние многоэтажки, не менее 20 автомобилей. Поисково-спасательная операция продолжается. Информация будет обновляться», – написали в прокуратуре.
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Напомним, поздним вечером 30 октября российский КАБ ударил по девятиэтажке в Салтовском районе. Утром разбор завалов продолжается — без вести пропал 15-летний ребенок. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, есть угроза обрушения конструктива дома.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 09:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно, отметили в Харьковской областной прокуратуре, враг атаковал город ФАБ-500 с УМПК. ".