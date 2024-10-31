Все ще шукають 15-річну дитину: розбір завалів у Харкові триває (фото)

Станом на 07:15 у Харкові загинув 12-річний хлопчик, 34 особи постраждали. Під завалами можуть залишатися люди, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Поряд з місцем влучання розгорнуто роботу оперативного штабу Національної поліції. На 07:15 з заявами про пошкодження майна до працівників поліції звернулися 58 мешканців будинку. Також є заява про зниклу безвісти 15-річну дитину. За розпорядженням начальника ГУНП в Харківській області, поліцейські здійснюватимуть охорону пошкоджених будинків, доки комунальні служби не закриють всі потрощені вікна та двері“, – додали копи.

У поліції також уточнили, що ворог випустив три ФАБ-500 з Бєлгородської області. Внаслідок атаки пошкоджені чотири багатоповерхівки та 12 авто.