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Все ще шукають 15-річну дитину: розбір завалів у Харкові триває (фото)

Події 08:00   31.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Все ще шукають 15-річну дитину: розбір завалів у Харкові триває (фото)

Станом на 07:15 у Харкові загинув 12-річний хлопчик, 34 особи постраждали. Під завалами можуть залишатися люди, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області. 

Поряд з місцем влучання розгорнуто роботу оперативного штабу Національної поліції. На 07:15 з заявами про пошкодження майна до працівників поліції звернулися 58 мешканців будинку. Також є заява про зниклу безвісти 15-річну дитину. За розпорядженням начальника ГУНП в Харківській області, поліцейські здійснюватимуть охорону пошкоджених будинків, доки комунальні служби не закриють всі потрощені вікна та двері“, – додали копи.

У поліції також уточнили, що ворог випустив три ФАБ-500 з Бєлгородської області. Внаслідок атаки пошкоджені чотири багатоповерхівки та 12 авто.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 08:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 07:15 у Харкові загинув 12-річний хлопчик, 34 особи постраждали. Під завалами можуть залишатися люди, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області. ".