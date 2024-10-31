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Через обстріл без світла залишилися деякі райони Харкова. Коли відновлять

Україна 07:20   31.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через обстріл без світла залишилися деякі райони Харкова. Коли відновлять Фото: Олег Синєгубов/Telegram

На цей час частково знеструмлений Салтівський житловий масив та селище Жуковського. Як пояснили в АТ “Харківобленерго”, вони залишилися без світла через нічний удар.

Проводяться аварійно-ремонтні роботи. Просимо набратися витримки і трохи почекати. Енергетики докладають всіх необхідних зусиль для відновлення електропостачання“, – написали в АТ “Харківобленерго”.

Нагадаємо, близько 22:45 у Харкові було чутно вибух. Російський КАБ влетів у четвертий поверх дев’ятиповерхового будинку у Салтівському районі. Загинула 11-річна дитина, ще 30 людей постраждали. Під завалами можуть бути люди. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, є загроза обвалу конструктиву будинку. Вночі кількість загиблих зросла до двох – рятувальники деблокували фрагменти тіла ще однієї людини.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 07:20;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На цей час частково знеструмлений Салтівський житловий масив та селище Жуковського. Як пояснили в АТ “Харківобленерго”, вони залишилися без світла через нічний удар.".