Из-за обстрела без света остались некоторые районы Харькова. Когда восстановят
На данный момент частично обесточены Салтовский жилмассив и поселок Жуковского. Как объяснили в АО «Харьковоблэнерго», они остались без света из-за ночного удара.
«Проводятся аварийно-ремонтные работы. Просим набраться выдержки и подождать немного. Энергетики прилагают все необходимые усилия для восстановления электроснабжения», – написали в АО «Харьковоблэнерго».
Напомним, около 22:45 в Харькове был слышен взрыв. Российский КАБ влетел в четвертый этаж девятиэтажного дома в Салтовском районе. Погиб 11-летний ребенок, еще 30 человек пострадали. Под завалами могут быть люди. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, есть угроза обрушения конструктива дома. Ночью количество погибших возросло до двух – спасатели деблокировали фрагменты тела еще одного человека.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", обстрел, світло, свет, электроснабжение;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 07:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент частично обесточены Салтовский жилмассив и поселок Жуковского. Как объяснили в АО «Харьковоблэнерго», они остались без света из-за ночного удара.".