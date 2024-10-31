Из-за обстрела без света остались некоторые районы Харькова. Когда восстановят

На данный момент частично обесточены Салтовский жилмассив и поселок Жуковского. Как объяснили в АО «Харьковоблэнерго», они остались без света из-за ночного удара.

«Проводятся аварийно-ремонтные работы. Просим набраться выдержки и подождать немного. Энергетики прилагают все необходимые усилия для восстановления электроснабжения», – написали в АО «Харьковоблэнерго».

Напомним, около 22:45 в Харькове был слышен взрыв. Российский КАБ влетел в четвертый этаж девятиэтажного дома в Салтовском районе. Погиб 11-летний ребенок, еще 30 человек пострадали. Под завалами могут быть люди. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, есть угроза обрушения конструктива дома. Ночью количество погибших возросло до двух – спасатели деблокировали фрагменты тела еще одного человека.