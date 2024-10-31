Live
  • Чт 31.10.2024
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.28
  • EUR 44.64

Из-за обстрела без света остались некоторые районы Харькова. Когда восстановят

Украина 07:20   31.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Из-за обстрела без света остались некоторые районы Харькова. Когда восстановят Фото: Олег Синегубов/Telegram

На данный момент частично обесточены Салтовский жилмассив и поселок Жуковского. Как объяснили в АО «Харьковоблэнерго», они остались без света из-за ночного удара.

«Проводятся аварийно-ремонтные работы. Просим набраться выдержки и подождать немного. Энергетики прилагают все необходимые усилия для восстановления электроснабжения», – написали в АО «Харьковоблэнерго».

Напомним, около 22:45 в Харькове был слышен взрыв. Российский КАБ влетел в четвертый этаж девятиэтажного дома в Салтовском районе. Погиб 11-летний ребенок, еще 30 человек пострадали. Под завалами могут быть люди. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, есть угроза обрушения конструктива дома. Ночью количество погибших возросло до двух – спасатели деблокировали фрагменты тела еще одного человека.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 31.10: удар КАБ, погиб ребенок, люди под завалами
Новости Харькова – главное 31.10: удар КАБ, погиб ребенок, люди под завалами
31.10.2024, 08:19
В Харькове двое погибших после удара. Новые данные от Синегубова (обновлено)
В Харькове двое погибших после удара. Новые данные от Синегубова (обновлено)
31.10.2024, 07:06
Из-за обстрела без света остались некоторые районы Харькова. Когда восстановят
Из-за обстрела без света остались некоторые районы Харькова. Когда восстановят
31.10.2024, 07:20
Все еще ищут 15-летнего ребенка: разбор завалов в Харькове продолжается (фото)
Все еще ищут 15-летнего ребенка: разбор завалов в Харькове продолжается (фото)
31.10.2024, 08:00
«Нет слов» — Терехов заявил о 30 пострадавших и погибшем ребенке (обновляется)
«Нет слов» — Терехов заявил о 30 пострадавших и погибшем ребенке (обновляется)
31.10.2024, 01:06
Из огня спасли мужчину в Изюмском районе, горел частный дом – ГСЧС
Из огня спасли мужчину в Изюмском районе, горел частный дом – ГСЧС
31.10.2024, 08:14

Новости по теме:

14:34
Когда на Харьковщине могут отключать свет: энергетики подготовили график
12:05
Энергетики подготовили новый график отключений света на Харьковщине
11:49
Золочев снова со светом – электроснабжение пропало после обстрела
10:50
Аварийные графики отключений света ввели в Харькове и области — облэнерго
11:57
На Харьковщине предупреждают о высокой пожароопасности в лесах

Вы читали новость: «Из-за обстрела без света остались некоторые районы Харькова. Когда восстановят»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 07:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент частично обесточены Салтовский жилмассив и поселок Жуковского. Как объяснили в АО «Харьковоблэнерго», они остались без света из-за ночного удара.".