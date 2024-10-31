“Внаслідок таких руйнувань він уже загинув”: під завалами шукають тіло дитини
В етері нацмарафону речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко розповів, що хлопчик, який опинився під завалами, швидше за все, вже загинув.
“Є інформація, що під завалами 15-річний хлопчик. На жаль, в результаті подібних руйнувань він уже загинув. Тому рятувальники проводять роботи з розбору завалів, розчищення від уламків плит, перекриттів і треба дістатися до тіла загиблого. Працюватимемо поки периметр зруйнованої частини підʼїзду не розберемо і не розчистимо ці завали“, – сказав Василенко.
За час розбору завалів співробітникам ДСНС вдалося врятувати трьох людей, серед них була дитина, яка невдовзі все ж таки померла від отриманих травм.
“Пожежа виникла на площі 80 м.кв. Її пожежники оперативно ліквідували. Наразі проводяться аварійно-рятувальні роботи. Будівля від 1 до 5 поверху зруйнована. Плити, перекриття, перегородки впали саме на рівень першого поверху і безпосередньо саме на рівні першого поверху працюють підрозділи ДСНС”, – додав Василенко.
Нагадаємо, пізно ввечері 30 жовтня російський КАБ ударив по дев’ятиповерхівці у Салтівському районі. Розбір завалів зранку ще триває, безвісти зниклим вважають 15-річного хлопця. Вранці на місці обстрілу вже працюють комунальники – усувають наслідки обстрілу.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 10:14;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко розповів, що хлопчик, який опинився під завалами, швидше за все, вже загинув. ".