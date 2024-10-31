«В результате таких разрушений он уже погиб»: под завалами ищут тело ребенка

В эфире нацмарафона спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко рассказал, что мальчик, который оказался под завалами, скорей всего, уже погиб.

«Есть информация, что под завалами 15-летний мальчик. К сожалению, в результате подобных разрушений он уже погиб. Поэтому спасатели проводят работы по разбору завалов, расчистке от обломков плит, перекрытий и нужно добраться до тела погибшего. Будем работать пока сам периметр разрушенной части подъезда не разберем и не расчистим эти завалы», – сказал Василенко.

За время разбора завалов сотрудникам ГСЧС удалось спасти троих людей, среди них был ребенок, который вскоре все же скончался от полученных травм.

«Произошел пожар, произошли серьезные разрушения. Пожар возник на площади 80 м. кв. Его пожарные оперативно ликвидировали. В настоящее время проводятся аварийно-спасательные работы. Здание от 1 до 5 этажа разрушено. Плиты, перекрытия, перегородки упали именно на уровень первого этажа и непосредственно именно на ровно первого этажа работают подразделения ГСЧС», – добавил Василенко.

Напомним, поздним вечером 30 октября российский КАБ ударил по девятиэтажке в Салтовском районе. Утром разбор завалов продолжается — без вести пропал 15-летний ребенок. Утром на месте обстрела уже работают коммунальщики – устраняют последствия обстрела.