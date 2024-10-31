Харьковчанки расцеловали ГСЧСника за спасенных котов (видео)

В ГСЧС Украины опубликовали видео с места ночного российского удара. На нем спасатель передал женщинам спасенных из-под завалов котов.

«Харьков. Наши удивительные делают все возможное… и даже невозможное, чтобы спасти жизнь. Каждая минута и каждое спасение имеют значение», – подписали видео спасатели.

Напомним, поздним вечером 30 октября российский КАБ ударил по девятиэтажке в Салтовском районе. Погиб 12-летний ребенок, еще 34 человека пострадали. Под завалами могут быть еще люди. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, есть угроза обрушения конструктива дома.