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Харьковчанки расцеловали ГСЧСника за спасенных котов (видео)

Общество 09:50   31.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Харьковчанки расцеловали ГСЧСника за спасенных котов (видео)

В ГСЧС Украины опубликовали видео с места ночного российского удара. На нем спасатель передал женщинам спасенных из-под завалов котов.

«Харьков. Наши удивительные делают все возможное… и даже невозможное, чтобы спасти жизнь. Каждая минута и каждое спасение имеют значение», – подписали видео спасатели.

Напомним, поздним вечером 30 октября российский КАБ ударил по девятиэтажке в Салтовском районеПогиб 12-летний ребенок, еще 34 человека пострадали. Под завалами могут быть еще люди. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, есть угроза обрушения конструктива дома.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 09:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС Украины опубликовали видео с места ночного российского удара. На нем спасатель передал женщинам спасенных из-под завалов котов.".